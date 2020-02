Sistema Alto Tietê opera com 84,8% da capacidade total

O Sistema Alto Tietê de represas opera com 84,8% nesta segunda-feira, 10. Os dados foram atualizados às 9 horas pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

Segundo o site da Sabesp, a represa Ponte Nova é a que opera com volume mais próximo de sua capacidade total. São 93,65%. Em segundo na lista está a de Paraitinga, com 87,46% de seu espaço preenchido.

A represa de Taiaçupeba opera com 81,03% da capacidade total. Ela figura em terceiro na lista e possui quantidade confortável de água, assim como a de Jundiaí, que fica localizada ao lado e está 71,23 % preenchida.

A represa de Biritiba é a que opera com o menor volume, em comparação com sua capacidade total, com 36,25%.

Chuvas

O último registro apontou chuvas de 35 milímetros (mm) na represa de Paraitinga; 25,80 mm na Ponte Nova; 26,20 mm na de Biritiba; 23,40 mm na de Jundiaí e 30,60 mm na de Taiaçupeba.

Crescimento

A quantidade significativa de chuvas nos últimos dias fez quatro dos cinco mananciais aumentarem o porcentual de água represada. Apenas a represa de Biritiba – que possui menor volume atualmente – apresentou queda de 0,95% entre os dias 10 de janeiro e 10 de fevereiro.

Das quatro que apresentaram aumento, a mudança mais significativa foi na de Taiaçupeba, com 10,51% no período. Em segundo está o reservatório de Paraitinga, que registrou aumento de 6,22% no mesmo período.

Já a de Jundiaí apresentou aumento de 6,12% no volume. Por fim, a de Ponte Nova obteve melhora de 3,85% na quantidade de água represada entre 10 de janeiro e 10 de fevereiro.