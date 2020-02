Sistema Alto Tietê opera com 88% da capacidade; Ponte Nova se aproxima do limite

O Sistema Alto Tietê de represas opera com 88% de sua capacidade total nesta quinta-feira, 27. Duas das cinco represas operam com volume acima dos 90%. Os dados são da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

As barragens de Ponte Nova e Paraitinga operam com o maior volume de água em relação às suas capacidades, sendo Ponte Nova, que fica em Salesópolis, a que está com maior volume de água: 96,64%. Ela lidera a lista, seguida por Paraitinga, também situada em Salesópolis, que opera com 95,03%.

A represa de Taiaçupeba, que fica entre os municípios de Suzano e Mogi das Cruzes, iniciou esta quinta-feira com 89,18% de seu volume preenchido. Além dela, a barragem de Jundiaí, que também fica em Mogi, opera com volume confortável de 71,41%.

Operando com o menor volume entre as cinco da região, a represa Biritiba começou o dia com 31,23% de sua capacidade total.

O volume confortável do Sistema Alto Tietê de represas é justificado pelas chuvas que caem na região. Nos últimos 10 dias, em nove deles, pelo menos uma das represas recebeu chuvas, mesmo que em quantidades mínimas. Em oito deles, a chuva atingiu todas as barragens.

O balanço que apontou o dia mais chuvoso do período foi atualizado na última quarta-feira, 26. Neste dia, segundo o site da Sabesp, foram registrados 51,60 milímetros (mm) na represa de Biritiba; 45,40 mm na represa de Paraitinga; 23,40 mm na barragem de Jundiaí; 14,60 mm na de Ponte Nova e 10,40 mm em Taiaçupeba.

Mais chuvas

As chuvas devem dar uma trégua em Suzano nesta sexta-feira, 28, mas podem voltar no sábado, 29 e no domingo, 1. Segundo informações do portal Climatempo, a última sexta-feira de fevereiro deve ser marcada por sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. A tendência é que a noite seja nublada, com possibilidade de garoa. A temperatura varia entre 15°C e 21°C.

Já no sábado, a previsão é de dia de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. As chances de chover aumentam para 80% e a previsão é de 10 mm. As temperaturas variam entre 17° e 23°C na cidade.

O domingo deve ser marcado por chuva ao longo de todo o dia e a noite. As chances são de 90%. A temperatura mínima prevista é de 17°C, e, a máxima, de 21°C.