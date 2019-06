Sistema Alto Tietê opera com 97,5% da capacidade total

O Sistema Alto Tietê, que atende as cidades da região, operou esta semana com 97,5% da capacidade total.

Além disso, quase todas as barragens tiveram aumento no volume de água nos últimos 5 dias (exceto a Represa Jundiaí, que operou com queda de segunda-feira (3) para terça-feira (4)). Os dados são atualizados no site da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

Para efeito de comparação, no dia 30 de maio, a Represa Paraitinga operava com 102,71% da capacidade, a barragem Jundiaí tinha 100,86%, Taiaçupeba operava com 99,46%, Ponte Nova tinha 95,57% e, por fim, Biritiba operava com 75,65% da capacidade total.

104,12%

A Represa Paraitinga opera com 104,12% da capacidade, Jundiaí com 100,96%, Taiaçupeba com 102,39%, Ponte Nova com 96,83% e Biritiba com 77,65% da capacidade total.

Com as chuvas que caíram desde o último dia 31 na região, a Represa Taiaçupeba foi a que teve o aumento mais significativo na capacidade, com salto de 2,93% no volume, seguida pela Biritiba, com 2%, Paraitinga com 1,41%, Ponte Nova com 1,26% e Jundiaí, com 0,1% de aumento.

Nessa terça, as barragens Paraitinga, Taiaçupeba e Jundiaí operaram acima da capacidade.

Com o tempo firme nos próximos dias, a tendência é de que o volume das represas apresente queda.