Sistema de informações geográficas será implantado em Suzano

Suzano firmou na tarde desta quinta-feira (21) convênio com a Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (Emplasa) para a implantação do Sistema de Informações Metropolitanas (SIM). A plataforma digital possibilita a gestão de informações geoespaciais de fontes oficiais do município. Seu principal objetivo é apoiar o planejamento regional de modo integrado, dando mais agilidade e eficiência à implementação de políticas públicas.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR), acompanhado do secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis José Vieira, recebeu no gabinete do Paço Municipal os representantes da Emplasa para a assinatura do convênio. Com recursos de visualização, inserção e edição de dados geoespaciais de modo amplo, o sistema permite uma visão integrada do território, tornando-o instrumento de planejamento regional.

Ele também facilita análises e a geração de relatórios a partir de um painel com gráficos e tabelas dinâmicos.

De acordo com o prefeito, a ferramenta possibilitará respostas rápidas a perguntas estratégicas, garantindo que as ações e a aplicação das políticas públicas sejam mais ágeis e direcionadas às reais necessidades da sociedade.

“Na prática, esse sistema de informações geográficas que ficará disponível na internet nos ajudará em diversas partes, como o mapeamento de dados técnicos nas áreas urbanas, rurais e várias outras. Com isso, teremos dados integrados de habitação, meio ambiente e urbanismo entre todas as secretarias”, afirmou Ashiuchi.