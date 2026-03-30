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Jornal Diário de Suzano - 29/03/2026
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Cidades

Sistema informatizado de avaliação inicia nova etapa com inovação na educação suzanense

Em abril, será realizada a primeira sondagem relacionada ao nível de alfabetização em 13 mil alunos, do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA)

30 março 2026 - 16h18Por De Suzano
Sistema informatizado de avaliação inicia nova etapa com inovação na educação suzanenseSistema informatizado de avaliação inicia nova etapa com inovação na educação suzanense - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano)

O Sistema Informatizado Municipal de Avaliação na Educação Básica (Simaeb) inicia no próximo mês de abril uma nova etapa do trabalho desenvolvido na rede municipal para mapear o nível de alfabetização e de raciocínio lógico das turmas. A medição alcançará 13 mil alunos, do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), que seguirão sendo testados ao longo do ano.

A plataforma lançada pela Secretaria Municipal de Educação em novembro de 2023, ainda na gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, começou a ser utilizada no ano seguinte para acompanhar a evolução do desempenho nas disciplinas de português e matemática, já tendo se consolidado como uma iniciativa de referência para qualificação do aprendizado.

O trabalho desenvolvido em 2024 e 2025, que se repetirá neste ano, permitiu, por exemplo, a aplicação de uma “Avaliação de Fluência Leitora de Saída”, realizada ao final do ano letivo para verificação do desenvolvimento da leitura (velocidade, precisão e entonação) e a compreensão de textos por alunos do 2º ano do ensino fundamental.

As análises são feitas justamente por meio da comparação entre a avaliação final do ano e a realizada nos primeiros meses, como essa que vai ocorrer em abril, que são intercaladas por outras sondagens realizadas bimestralmente e das avaliações somativas que ajudam a orientar ações, intervenções pedagógicas e estratégias de acompanhamento nas unidades escolares.

Esse sistema tem permitido identificar com rapidez as dificuldades de cada estudante e auxiliar, no âmbito escolar, professores e gestores no planejamento, além da gestão municipal em políticas que apoiem as unidades escolares. Assim, é possível identificar possíveis lacunas de aprendizado antes do término do período letivo, contribuindo para as estratégias de ensino.

Diferentemente de sistemas de avaliação genéricos, o Simaeb foi idealizado e desenvolvido pelas próprias equipes pedagógica e de suporte aos sistemas de gestão educacional da Secretaria Municipal de Educação de Suzano. As avaliações são realizadas digitalmente com os chromebooks, por meio da plataforma que conta com recursos visuais e sonoros para garantir acessibilidade aos estudantes.

Para a secretária municipal de Educação, Renata Priscila Magalhães, a grande vantagem do sistema é a agilidade na resposta. “Antes do Simaeb, o diagnóstico demorava a chegar aos professores. Hoje, os dados gerados permitem a criação de formações específicas para os docentes e projetos de recuperação imediata, com um olhar individualizado para cada aluno e cada escola. Ter essa ferramenta em mãos significa que não precisamos esperar uma avaliação externa para saber onde nossos alunos precisam de ajuda. Nós antecipamos o desafio e ajustamos a rota durante o processo”, declarou a titular da pasta.

Por sua vez, para o prefeito Pedro Ishi a plataforma representa um passo importante no uso da tecnologia para melhorar a educação pública. “Além de acompanhar o desenvolvimento dos estudantes, o sistema também auxilia na definição de políticas educacionais e na tomada de decisões sobre investimentos na rede municipal de ensino. O sucesso do Simaeb reafirma o compromisso de Suzano com a transformação digital e a formulação de novas políticas públicas, garantindo que o investimento municipal seja direcionado para onde o impacto no aprendizado é maior, unindo tecnologia, alfabetização e desenvolvimento humano”, destacou o chefe do Executivo.

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