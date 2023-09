Sistema produtor do Alto Tietê atinge 63,4 % de capacidade de água

Neste mês a represa da Taiaçupeba, localizada entre Suzano e Mogi das Cruzes, opera com o menor volume de água, a capacidade atingiu 37,55%. No mês de agosto, a represa operava com 62,05% do volume.

Na sequência vem a represa de Biritiba, localizada em Biritiba Mirim, opera com nível de volume de água com 39,89%. No mesmo período no mês passado, a represa operava com nível ainda mais baixo com 33,07%. A represa de Jundiaí, localizada em Mogi das Cruzes, atingiu 65,24% da capacidade, no mês passado a represa operava com o menor nível, 54,72%% da capacidade.

A represa Ponte Nova, localizada em Salesópolis, opera com volume menor do que em agosto. No mês passado operava com 71,38% da capacidade e neste mês 69,22% da capacidade de água. Por último a represa Paraitinga, também em Salesópolis, opera com 75,29 %. Enquanto que no mês passado o volume de água era maior, atingiu 81,09 % do sistema.

O Sistema Produtor de Água do Alto Tietê (Sipat) atingiu 63,4 % da capacidade das represas da região na primeira semana de setembro. O índice é menor do que no mês de agosto, quando as represas operam com 66 % do volume operacional. Entre as cinco represas da região, todas estão operando com 37% ou mais da capacidade.