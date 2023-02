Sistema Produtor do Alto Tietê tem 59% do volume de água

O Sistema Produtor do Alto Tietê (Sipat) está com 59,7% da capacidade nas represas nesta quinta-feira (16).

Segundo os dados da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), na mesma data do ano passado, estava em 56,6%.

As represas do Sipat chegam em até 69,3% do volume de água individual, este número é da represa Jundiaí. Na Paraitinga, a represa está com 62,8%.

Em seguida, Taiaçupeba conta com 60,4% do volume de água, bem próxima está a represa Biritiba Mirim, com 60,2%.

Entre as cinco, a Ponte Nova tem o nível mais baixo, de 57%.

Na última verificação do DS, no início de fevereiro, dia 6, o Sipat operava com 55,3%. Com as últimas chuvas, na metade de fevereiro, aumentou cinco pontos percentuais no volume de água, para a capacidade atual de 59,7%.

Desde o final do ano passado, os dez municípios do Alto Tietê registram enchentes e alagamentos diante das chuvas fortes e mantêm alerta.

No dia 6, entre as represas que fazem parte do sistema, a de Jundiaí também registrou o maior volume com 62,3%.

Em seguida surge Paraitinga (60%), Ponte Nova (55,2%), Biritiba Mirim (50,4%) e Taiaçupeba (49,7%).