Site da Prefeitura de Suzano é alvo de ataque hacker

O site da Prefeitura de Suzano caiu nesta segunda-feira (22) após ataque de hackers. O problema foi detectado no início da manhã. A invasão não violou nenhum dado oficial. O alvo dos cyber criminosos foi a empresa que hospeda o portal da administração suzanense, além de outros siteis oficiais no País, segundo informou a assessoria de imprensa do Executivo suzanense. "O ataque foi feito à empresa que fornece o serviço de hospedagem", disse.

Desde às 8 horas, o suzanense que tentou entrar no site viu uma mensagem de erro, ou indicando que estava fora do ar. O problema se estendeu até às 16h11, quando o DS tentou novamente ter acesso ao portal da Prefeitura.

Segundo a assessoria de imprensa, a empresa que hospeda o site da Prefeitura de Suzano garantiu não ter ocorrido nenhuma violação aos dados oficiais. E que tomará as devidas providências para por o portal no ar. Além disso, um Boletim de Ocorrência (B.O.) deverá ser registrado. "Também deverá ser lavrado pela prestadora de serviços em conjunto do Poder Executivo suzanense contra os hackers", dizia a nota.

Embora o site da Prefeitura tenha caído, o texto divulgado frisa que o ataque não foi exclusivamente à Suzano. Isto porque a mesma empresa hospeda sites de outras prefeituras, câmaras e sites corporativos em todo o País.

A previsão é de que os serviços ofercidos pelo portal suzanense retornem até o final desta segunda-feira. "A previsão é que o site seja restabelecido nas próximas horas. O prejuízo causado recai no portal por ter ficado off-line, fato que impossibilitou ao usuário/munícipe acessar a pagina e buscar informações online",

