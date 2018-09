Skate Jam Suzano tem público recorde; Pablo Cavalari vai para o Tampa AM

O atleta paulista, Pablo Cavalari, além do título, confirmou a vaga para o Tampa AM, nos Estados Unidos. A competição brasileira garantiu a viagem toda paga e a inscrição para a Flórida. O Tampa AM é um dos eventos de skate mais fortes do mundo da modalidade street entre os amadores. Neste domingo (16), a Skate Jam Suzano atraiu mais de 5 mil pessoas. Ninguém arredou o pé da Rua Paraná, no centro da cidade, até as sessões finais.

A manobra sobre o corrimão que deu o título ao skatista levou os fãs de skate ao delírio e Pablo Cavalari foi reverenciado pelo público.

''Estou muito feliz com o resultado eu apenas andei de skate! Me diverti. A energia estava muito boa e acertei minhas manobras. Agora vou representar o Brasil da melhor forma nos Estados Unidos'', disse Pablo Cavalari.

Entre os mais de 60 inscritos, dois skatistas eram estrangeiros. Um veio da Colômbia e outro do Equador. O organizador da Skate Jam Suzano, Davison Fortunato, avaliou o evento como um dos mais difíceis da temporada da modalidade street.

''Foi muito empenho e dedicação fazer um evento deste porte acontecer! Fico feliz com o resultado o público compareceu em peso, pessoas de todos os lugares ate de outro países apareceram para ter um dia agradável assistindo o campeonato além da exposição de arte e fotografia que estava acontecendo''.

''Os skatistas fizeram uma competição linda de alto nível proporcionando um show pra quem assistia. O Pablo foi o que conseguiu fazer a melhor combinação de manobras difíceis e ganhou o evento! Ele vai ir para glória em novembro representar o país! Obrigado a todos que compareceram aos patrocinadores Monster energy, Element Skateboards, Los Tiquas Altai, Independent trucks e a prefeitura de Suzano pelo apoio!'', concluiu Davison Fortunato.

O vencedor embarca para os Estados Unidos no dia 8 de outubro.

Skatista deficiente físico

A competição também contou com um skatista deficiente físico. Felipe Nunes deu show de manobras e encantou o público em Suzano.

''Fiquei muito feliz de ter vindo de Curitiba para participar deste grande evento. Todos me trataram super bem consegui acertar minhas manobras e elevar a energia junto ao público! Com certeza ano que vem estarei aqui novamente'', contou Felipe Nunes

Resultados

1 – Pablo Cavalari (São Paulo)

2 – Wesley Borges (Rio Grande do Sul)

3 – Paulo V. Rodrigues (Goiânia)

4 – João Formiguinha (Santos)

5 – Gabriel Fortunato (Suzano)

6 – Davi Theobaldo (São Paulo )

7 - Matheus Souza (Mogi das Cruzes)

8 – João Lucas Alves (Porto Alegre)

9 – Matheus Teixeira (São Matheus)

10 - Gabriel de Matos (Itaquaquecetuba)