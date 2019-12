'Só pensei em salvá-los, não pensei no pior', diz homem que mergulhou no Córrego do Una e salvou mãe e filho

A atitude heróica de um suzanense salvou a vida de duas pessoas, durante esta segunda-feira, 23, em Suzano, após a forte chuva que caiu na cidade. Antônio Carlos de Sá, 48 anos, pulou e mergulhou no Córrego do Una, para salvar mãe e filho de se afogarem. O veículo no qual as vítimas e outro familiar estavam caiu no rio. A hipótese é que eles não conseguiram identificar o que era rua e o que era córrego, já que tal trecho estava alagado.

O DS apurou que a família voltava pela Marginal do Una, sentido região Norte, quando caiu no córrego. Testemunhas viram o veículo submergindo e pediram socorro. O veículo, um modelo GM S10, começou a afundar rapidamente.

Os pedidos de socorro alertaram um personagem especial: o pintor industrial desempregado Carlos. Ele, que havia chegada há pouco tempo em casa após um bico, viu o veículo submergindo e não pensou duas vezes.

"Achei que fosse brincadeira. Vi quando começou a afundar e fui. Eu pulei sem pensar, deu um branco. Um rapaz saiu do carro, mas a mãe continuou. Consegui tirar ela. Ela estava desesperada e me disse que o outro filho havia ficado. Não pensei duas vezes e mergulhei para retirá-lo de lá", contou Sá, que atendeu à reportagem do DS, instantes depois do socorro. No momento da entrevista, o suzanense dizia que Deus o ajudou a não perder as forças.

Sá tem dois filhos. Disse ainda que só teve ajuda de outras pessoas, para sair do córrego. Segundo ele, a correnteza estava forte no momento do resgate. "O pessoal me ajudou a sair. O pedrinho (empresário local) jogou uma corda. Depois, os bombeiros chegaram e eu sai de lá. Só pensei em salvá-los mesmo", comentou.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram para o local. Socorristas do Samu encaminharam as três vítimas à Santa Casa de Suzano. Informações iniciais dos bombeiros apontam que o estado de saúde não é grave.

O DS enviou e aguarda posicionamento sobre o estado de saúde das vítimas.