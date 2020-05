Só um terço dos estudantes assiste aulas online, estima sindicato dos professores

De 35 alunos matriculados em uma sala do Ensino Fundamental II da rede estadual em Suzano, cerca de dez - um terço - têm se empenhado para assistir as aulas em aplicativos cedidos pelo governo do Estado. Relatos de professores indicam que, em boa parte das salas, a quantidade de alunos presentes é menor que isso.

Os professores denunciam uma série de problemas que estão enfrentando para dar aulas online aos alunos durante o período de pandemia. Segundo informações da subsede de Suzano do Sindicato dos Professores no Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp), muitos alunos não têm acesso à internet ou conseguem baixar o aplicativo por limitações no celular, o que gera uma "desigualdade" e "prejuízo pedagógico".

"Muitos pais precisam se alimentar, e não vão priorizar o ensino a distância. Mesmo que algumas aulas sejam transmitidas pela TV Cultura, nem acesso à tv aberta alguns têm direito", conta a professora Barbara Soares de Barros, conselheira estadual da Apeoesp em Suzano.

Isso ocorre porque muitas crianças precisam acessar navegadores de internet, como o google, por exemplo, para realizar pesquisas sobre a matéria. Segundo Barbara, a forma como as aulas são dispostas na TV Cultura também prejudica os alunos, que não conseguem esclarecer dúvidas sobre a matéria.

"Tenho conversado com meus alunos, e alguns têm um celular para três ou quatro irmãos. Os que têm acesso, são dessa forma precária", revela a professora.

Além das queixas dos alunos, os professores reclamam do sistema de organização de aulas. Para eles, o Estado deveria "padronizar" as aulas. De acordo com a Apeoesp, as escolas ficaram livres para escolhe rem a melhor forma de organizar as aulas, o que tem dificultado a vida de professores que ministram em três ou quatro escolas.

"No primeiro momento, a rede estadual não organizou a ordem, deixaram para as escolas decidirem como achassem melhor. Isso causou tumulto, porque cada unidade organizou de um jeito e cada escola acessou de uma forma. Para cada unidade, a gente monta um sistema de aulas diferente", relata Barbara.

Muitos professores têm encontrado dificuldades para usar o aplicativo Centro de Mídias, do governo. De acordo com a Apeoesp, o Estado não os preparou para usar o aplicativo.

"Estamos trabalhando muito mais para montar essas aulas, porque ninguém tinha experiência neste formato. O período de formação foi insuficiente, e só agora estão surgindo algumas coisas que tentam ajudar o professor a entender a plataforma toda. A gente compreende o período de pandemia, mas não tivemos essa formação. Há muita dificuldade para aprender a ferramenta".

Há preocupação também com a imagem dos professores, que querem saber se o Estado dá respaldo para esses casos.

"Não temos segurança nenhuma. A gente autoriza (nossa imagem) se quiser, mas não somos obrigados. Temos medo de falhas, por mais que tenhamos edições e tudo. Se (algo que falarmos) cair na rede, podem usar nossa imagem de alguma forma errada. Isso nos deixa inseguros", disse a conselheira.

"O prejuízo pedagógico é imenso. O que observamos é que a presença faz toda a diferença", finalizou Barbara.

Estado rebate críticas e vê ‘boas respostas’ de alunos