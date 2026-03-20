Solenidade no Mirambava marca formatura de 132 agentes de saúde

A Secretaria de Saúde de Suzano organizou uma cerimônia nesta sexta-feira (20/03) para celebrar a formatura de 132 agentes em um curso do governo federal com 1.275 horas de duração, entre teoria e prática nas ruas. A solenidade realizada no Complexo Educacional e Cultural Mirambava, no centro, contou com as presenças da primeira-dama Déborah Raffoul Ishi; do titular da pasta, William Harada; e do presidente da Câmara de Suzano, Artur Takayama, que estava com outros vereadores da cidade.

A formação foi proporcionada pelo programa “Mais Saúde com Agente”, uma iniciativa do Ministério da Saúde que foi desenvolvida em parceria com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) e com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), contemplando 119 Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e 13 Agentes de Combate às Endemias (ACE).

O ACS é o elo entre a Atenção Básica e a comunidade, cujo trabalho conta com visitas domiciliares para cadastrar famílias, monitorar a saúde de gestantes, crianças e idosos, e também orientar sobre prevenção de doenças. Já o ACE atua na prevenção e controle de doenças como dengue, zika, chikungunya, com visitas a domicílios, terrenos baldios e comércios, para identificar e eliminar focos de larvas.

Por isso, o objetivo da capacitação foi qualificar esses profissionais para fortalecer a Atenção Primária e a Vigilância em Saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), reforçando as ações de prevenção, monitoramento e promoção da saúde nas comunidades.

O curso teve início em novembro de 2024 com o conteúdo teórico, e em abril de 2025 foram iniciadas as primeiras turmas de preceptoria (orientação), para o desenvolvimento das atividades presenciais e práticas nas unidades e território. Os preceptores foram os profissionais atuantes na rede para compartilhamento do conteúdo necessário, depois de passaram por processo seletivo do programa.

Todos os participantes puderam aprofundar seus conhecimentos sobre o SUS, sobre o processo saúde-doença e sobre atuação dos agentes nos territórios, aprimorando suas habilidades e melhorando a identificação de riscos e a qualidade do atendimento no SUS de Suzano.

Repercussão

O presidente da Câmara parabenizou todos os profissionais que se formaram nesta oportunidade. “Todos que participaram desta capacitação estão concluindo uma importante etapa, que reforça a nobre missão que é desempenhada no dia a dia. É uma satisfação poder presenciar a alegria dos agentes e cumprimentá-los pela sua determinação”, declarou Artur Takayama.

O secretário municipal de Saúde destacou a importância de proporcionar capacitação para os agentes da pasta. “Este tipo de formação aprimora a qualidade do serviço que é prestado para a população. Por isso, estamos trabalhando para dar suporte aos profissionais que estão nas ruas e nas unidades da rede municipal, viabilizando as condições necessárias para que todos possam desempenhar suas funções da melhor forma possível”, pontuou William Harada.

A primeira-dama enalteceu o papel fundamental dos profissionais para o atendimento realizado na cidade. “O trabalho dos agentes representa a porta de entrada para as ações proporcionadas nos equipamentos de Saúde. São eles que fazem contato direto com as famílias, por meio das visitas que são realizadas, e promovem o primeiro cuidado. Por isso, só temos o agradecer o carinho de cada um com a população da nossa cidade”, ressaltou Déborah.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi frisou que uma capacitação desse nível demonstra o compromisso da cidade com a qualidade dos serviços em Saúde. “Os agentes tiveram contato com os conteúdos que são necessários para os desafios enfrentados na jornada de trabalho. A partir das parcerias que foram estabelecidas, foi possível oferecer uma formação de excelência, que qualifica a atuação de todos nas ruas”, afirmou o chefe do Executivo.

Também participaram da cerimônia, o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang; o vice-presidente da Câmara de Suzano, Marcos Antonio dos Santos, o Maizena; e os vereadores Leandro Alves de Faria, o Leandrinho; André Marcos de Abreu, o Pacola; Jaime Siunte; e Denis Claudio da Silva, o Filho do Pedrinho do Mercado.

Por parte da Secretaria Municipal de Saúde estavam presentes a diretora de Atenção à Saúde, Alcione Sena; a diretora jurídica, Tânia Porfírio; a diretora da Divisão de Controle de Zoonoses, Priscila Arap; a coordenadora da Atenção Básica, Regislaine Gonçalves; e a representante do setor de Educação Permanente, Juliana Carneiro. Pelo Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS) participaram a diretora Joyce Moreira e a coordenadora Juliana Santana.