Solenidade oficializa formatura de 250 bolsistas da Frente de Trabalho em cursos de capacitação

O Complexo Educacional Mirambava recebeu na manhã desta segunda-feira (16) a cerimônia de formatura de 250 integrantes do programa Frente de Trabalho em cursos de capacitação. Os certificados foram entregues pela Prefeitura de Suzano e pelo Liceu Brasil, instituição de ensino que realizou as aulas ao longo do ano e com quem o município manterá parceria para que a qualificação tenha continuidade em 2020. Para muitos bolsistas o evento marcou o fim das atividades, já que seus contratos de seis meses renovados por igual período se encerram em dezembro.

A solenidade contou com as presenças do prefeito Rodrigo Ashiuchi; da secretária de Administração, Cintia Renata Lira; do secretário de Educação, Leandro Bassini; do secretário de Meio Ambiente, Edson Gianuzzi; do diretor do Liceu Brasil, Lucas Costa; da gerente da unidade em Suzano, Bruna Vergara; e do professor Edi Carlos Maris. Eles compuseram a mesa de autoridades e entregaram certificados aos alunos que, durante três meses, participaram dos cursos de Marketing e Vendas On-line, Empreendedorismo, Logística, Recursos Humanos, Empreender na Melhor Idade, Finanças Pessoais e Finanças Pessoais na Melhor Idade.

“Conviver com os bolsistas no dia a dia fez com que a gente pudesse reconhecer o valor de cada um. Estamos em uma fase de grande progresso em Suzano. Sem a Frente de Trabalho, muito do que foi feito em toda a cidade seria impossível”, destacou Cintia. “Certamente, nós também aprendemos muito com os participantes. É assim que construímos uma cidade diferente”, complementou Bassini.

Para o prefeito, o programa ganhou uma grande importância neste governo, pois, além de garantir auxílio financeiro para pessoas desempregadas, também proporcionou capacitação. “Ou seja, não só garantimos ocupação a esses bolsistas como também possibilitamos formação para que estejam mais preparados para o mercado de trabalho. E os participantes fizeram a diferença na cidade e na administração municipal, por causa do esforço, do empenho e da colaboração de cada um. A Frente de Trabalho foi só o começo. Que continuem a estudar e a aprender”, concluiu Ashiuchi.