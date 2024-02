Solidariedade declara apoio a pré-candidatura de Walmir Pinto

O Solidariedade na cidade será comandado por Saulo Pereira, fisioterapeuta especialista em traumato-ortopedia e desportiva.

O desafio é ajudar e apoiar a candidatura de Walmir Pinto e eleger ao menos um vereador pelo Solidariedade.

A reunião contou ainda com as presenças de Anderson Ventura, presidente do PT, Helio Cavalcante, presidente do PCdoB, Sebastião Almeida, ex-prefeito de Guarulhos e coordenador do Solidariedade para o Alto Tietê e região, Nelson Oliveira, jornalista ecoordenador de comunicação da pré-campanha, além dos pré-candidatos a vereadores e vereadoras do partido.

A reunião ocorreu no escritório político da Federação Suzano da Esperança.