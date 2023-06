Soma de repasses da Lei Paulo Gustavo chega a mais de R$ 13 mi na região

As cidades da região tiveram o repasse aprovado. Mogi é o município que vai receber o maior valor, com R$ 3,4 milhões. Ferraz tem direito a R$ 1,6 milhão, e Guararema irá receber um repasse de R$ 280,8 mil. Biritiba tem direito a um valor de R$ 310,1 mil, enquanto foi destinado R$ 2,8 milhões para Itaquá. O status dos municípios é “em complementação”. Poá vem logo depois na situação de “em elaboração” e tem direito a R$ 995,2 mil.

Após Poá estão Santa Isabel e Suzano, na situação de “enviando análise”. A primeira cidade tem direito a R$ 515 mil, enquanto a segunda deve receber um repasse de R$ 2,3 milhões. Arujá e Salesópolis são as únicas cidades que ainda não se cadastraram na região. O cineasta Rodrigo Campos explicou a importância da Lei Paulo Gustavo.

“É importante para diminuir as perdas e problemas que o setor sofreu nos últimos anos com a pandemia. Estamos numa retomada do setor cultural. Costumamos dizer que foi o primeiro setor que parou e o último que voltou. É para a gente poder fazer uma retomada do segmento da cultura”. De acordo com o artista, a lei é um meio de distribuição democrático da verba.

“No audiovisual, a gente nunca teve uma distribuição tão grande de recursos de uma forma pulverizada para os municípios. A gente sabe que o audiovisual é uma arte coletiva, que precisa de mais recursos para se viabilizar e a gente nunca teve acesso, de uma forma regionalizada, de um recurso tão grande. Vai ser importante, não só para o Alto Tietê, mas para o Brasil todo. Os recursos destinados pela Ancine geralmente beneficiavam as grandes produtoras, agora vamos ter a chance de pequenos produtores receberem recursos para produzir”, continua.

As cidades do Alto Tietê vão receber cerca de R$ 13 milhões de repasses da Lei Paulo Gustavo para fomento da cultura. A Lei Paulo Gustavo destina recursos do superávit financeiro do Fundo Nacional de Cultura (FNC) a estados e municípios para fomento da cultura em razão dos efeitos econômicos e sociais da pandemia da Covid-19.