‘Sou soldado do partido’, diz Estevam sobre possibilidade de disputar eleições

O deputado Estevam Galvão de Oliveira (DEM) não descartou sair como candidato a prefeito em Suzano, mesmo que Jorge Romanos (DEM) seja, atualmente, o nome mais provável para representar a União Democrática de Suzano (UDS).

Estevam reforçou o que o DS havia apurado na última quarta-feira (15), que só sairá como prefeito se o vice-governador e presidente do Democratas, Rodrigo Garcia, pedir.

"Não dá para a gente ter convicção de que o candidato será o Jorginho (Romanos) neste momento. Eleição é uma coisa muito dinâmica. Vai depender muito do Rodrigo Garcia, que é o nosso vice-governador. Se ele disser amanhã 'Estevam, você terá que ser o candidato', é claro que eu sou um soldado do partido, então o comando definitivo será dele", disse o deputado esta semana no Programa DS Entrevista.

Obras na Avenida Brasil

Estevam falou de outros assuntos no DS Entrevista. Ele espera que as obras de pavimentação da Avenida Brasil, em Suzano, se iniciem já na próxima segunda-feira (20) e sejam concluídas até, no máximo, o fim deste ano.

O parlamentar destacou o quão importante é esta via para a cidade, principalmente por ligar Suzano a outros municípios da região.

"É muito movimentada, liga Suzano com Poá, Ferraz, Guaianases, Itaquera e Radial Leste. Portanto, ela vai nos conduzir até a Capital e, por isso, precisa estar em boas condições", afirmou o deputado, que continuou. "Quero crer que, nesta segunda-feira, terão início as obras de pavimentação dos dois lados da Avenida Brasil. Vai ser de boa qualidade. Não vi o edital, mas tenho convicção de que essa obra poderá ser feita até o final do ano".

Estevam também falou sobre outras obras e projetos na região, como a construção da nova delegacia de Suzano, afirmando que o plano já foi publicado e está autorizado.

O deputado destacou as emendas que enviou para as cidades do Alto Tietê e disse que o projeto de desassoreamento do Rio Tietê na região está "indo bem" junto ao Estado.

"Este secretário (Marcos Penido, secretário estadual de Meio Ambiente) está acelerando e logo essa obra será concluída. Está faltando o trecho da divisa com São Paulo, que pega Itaquá, Suzano e Mogi".