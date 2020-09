SP-66: Radares entre Suzano e Mogi serão substituídos até outubro

Radares da Rua Doutor Prudente de Moraes e Avenida Major Pinheiro Fróes(SP-66), na divisa entre Suzano e Mogi das Cruzes, estão sendo substituídos. Os novos equipamentos de fiscalização eletrônica ainda não foram instalados. Contudo, em até 30 dias depois de instalados devem voltar a operar.

O DS percorreu a SP-66 e constatou a substituição de pelo menos cinco radares tanto no sentido Suzano quanto Mogi. Os aparelhos – caixa – foram retiradas. No entanto, foram feitas novas demarcações no solo, aproximadamente cinco metros de onde eram instalados.

Mogi

De acordo com a Secretaria Municipal de Transportes, os equipamentos de fiscalização eletrônica estão sendo substituídos, uma vez que, após processo licitatório, foi definido uma nova concessionária para o serviço. A pasta informou que os equipamentos da antiga concessionária já foram retirados.

No dia 2 de setembro, foi emitida a ordem de serviço para a nova responsável pela fiscalização eletrônica do município. A partir disso, a empresa tem 30 dias para que os equipamentos sejam instalados e habilitados para aferição, que é feita por órgão técnico especializado. O período médio para a aferição é de 15 a 30 dias após os equipamentos estarem habilitados e a solicitação ser feita.

Os aparelhos só vão começar a operar após terem sido aprovados na aferição e posterior determinação da Secretaria de Transportes.

Nesta primeira etapa, serão substituídos, em toda a cidade, seis barreiras eletrônicas, sete radares fixos, um equipamento de fiscalização de avanço de semáforo, um equipamento de fiscalização de restrições de caminhão e um radar estático - popularmente conhecido como móvel, que revezará entre 11 pontos de fiscalização.

Suzano

Em relação ao trecho de Suzano da SP-66, a Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana informou que não houve alterações nos radares.

De acordo com o site da Prefeitura, existem nove radares no trecho da cidade.

A lista dos equipamentos de fiscalização de velocidade instalados na cidade podem ser consultados no link https://www.suzano.sp.gov.br/web/transportes-e-mobilidade-urbana/servicos/radares.