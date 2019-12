SP-66 tem poço de obra da Sabesp fechado e trânsito é liberado no trecho

O prefeito Rodrigo Ashiuchi e o superintendente da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), Maycon Rogério de Abreu, vistoriaram nesta quarta-feira (18) o fechamento do maior poço da obra em andamento na avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66), na Vila Maria de Maggi. A administração municipal agora estuda melhorias viárias para o trecho concluído em parceria com a empresa, sendo que outras duas aberturas menores também devem ser tapadas até março.



A visita ocorreu ao lado do vice-prefeito Walmir Pinto e do gerente de departamento regional da Sabesp, Eduardo Camargo Afonso, no período da tarde. Na ocasião, o grupo pôde verificar de perto o serviço de fechamento executado sobre o principal poço da obra de ampliação do sistema de coleta de esgoto.



Com dez metros de diâmetro, a abertura compreendia duas faixas da SP-66, uma em cada pista, o que acarretava um grande impacto ao tráfego de veículos, causando transtornos a motoristas, motociclistas e pedestres. O trabalho foi entregue com um dia de antecedência do prazo proposto durante o último encontro, quando as tratativas também estipularam o fechamento dos outros dois poços menores para até o primeiro bimestre de 2020.



De acordo com o superintendente, a obra realizada é de extrema importância para Suzano e cidades vizinhas, sendo sinônimo de melhoria na qualidade de vida da população. “O Projeto Tietê é um avanço para a região, à medida em que também colabora com a despoluição do rio Tietê. Esse foi um compromisso firmado e hoje está sendo concretizado”, disse.



A obra da Sabesp contava com o total de cinco poços abertos na via, sendo que ao longo de 2019 dois deles foram fechados a partir do trabalho conjunto com a administração municipal, que cobrou celeridade nos serviços. O prefeito Rodrigo Ashiuchi comemorou. “Saneamento é fundamental. Com a conclusão dessa obra, Suzano pode se tornar uma das 15 cidades com melhor saneamento básico do País. Seguimos com o término dos últimos dois poços até março e estudamos a melhoria asfáltica nos trechos impactados”, comentou.

Esgoto

Com o término da obra da Sabesp, os índices de saneamento das cidades de Poá, Ferraz de Vasconcelos, Arujá e Suzano serão elevados. Os serviços no local se referem ao interceptor conhecido como ITi16, que permitirá o transporte dos detritos para a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Suzano. A tubulação tem 4,8 quilômetros de extensão. Deste total, 700 metros são executados na avenida Major Pinheiro de Fróes. As intervenções vão contemplar 361 mil pessoas desses quatro municípios da região.