SP-66:prefeitos da região reforçam apoio à construção de alça

Os prefeitos do Alto Tietê apoiam a construção da alça do Rodoanel na Rodovia Henrique Eroles (SP-66), como estava previsto no projeto original. De acordo com o Consórcio de Desenvolvimento dos Munícipios do Alto Tietê (Condemat), a construção da alça de acesso na rodovia traria diversos benefícios, como menor custo para a obra, melhor localização e, principalmente, o fato de beneficiar diretamente cinco dos dez municípios da região (Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá e Suzano).

Em reportagem publicada em outubro de 2019 pelo DS, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), não havia descartado a implantação da alça na Estrada dos Fernandes, via um pouco mais distante da região central, que fica no lado Sul da cidade, próxima de regiões rurais.

Segundo o Condemat, o projeto para a construção da alça continua como um projeto prioritário para a região. Isso acontece porque a obra beneficia várias cidades da região, além de potencializar investimentos no Alto Tietê. O consórcio ainda pontuou que o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, é um dos principais representantes da região nas ações referentes ao Rodoanel.

Além disso, o Condemat também conta com a articulação da Frente Parlamentar em Apoio aos Municípios do Alto Tietê, que é coordenada pelo deputado estadual André do Prado, e tem como membros efetivos os deputados Estevam Galvão (DEM), Jorge Wilson (Republicanos), Marcos Damasio (PL) e Rodrigo Gambale (PSL).

Desde a entrega do Trecho Leste do Rodoanel em 2014, diversas audiências e reuniões com órgãos do Estado responsáveis pela obra foram realizadas. A mais recente ocorreu na última segunda-feira (10). De acordo com a Artesp, participaram da reunião o diretor geral do órgão, Milton Persoli, o prefeito Rodrigo Ashiuchi e o secretário de Planejamento Urbano e Habitação de Suzano, Elvis Vieira, além do deputado estadual André do Prado.

No encontro foram discutidas as implicações técnicas e melhores alternativas sobre as obras. A Artesp ainda informou que o assunto está em análise e haverá uma nova rodada de conversas e reuniões sobre a alça de acesso do Rodoanel em Suzano.