SP Sem Fogo: operação fortalece combate a incêndios na região

As ações preventivas da Polícia Ambiental e do Corpo de Bombeiros para prevenir e combater os incêndios durante o período de estiagem no Alto Tietê e no Estado de São Paulo tiveram início em janeiro deste ano. Até outubro, as atividades de combate ao fogo serão intensificadas pelas duas corporações. Um planejamento estratégico foi desenvolvido com foco em áreas verdes e florestas, com foco nas comunidades rurais e no entorno de zonas urbanizadas.

Ações preventivas do Corpo de Bombeiros

Desde o começo do semestre, o Corpo de Bombeiros deu início ao treinamento de agentes envolvidos nas ações de combate a incêndios, visando ao reforço da capacidade de resposta às emergências. Até o momento, 1,9 mil colaboradores já passaram pela capacitação, enquanto outros 900 estão em treinamento e serão integrados ao Sistema Estadual de Atendimento a Emergências (Seae) para apoiar o Corpo de Bombeiros nas ocorrências. “Visando melhorar a capacidade de resposta às emergências, foram treinados todos esses agentes para que também auxiliem no combate ao fogo”, destacou o capitão Allan Okuma.

Ainda como parte da preparação, agentes do Departamento de Estradas e Rodagem foram capacitados para identificar focos de incêndio nas rodovias, evitando que o fogo se alastre para o interior. “Se o fogo não for contido rapidamente, ele se propaga. Na fase vermelha, temos ocorrências tanto no campo quanto nas comunidades, exigindo uma pronta resposta junto às equipes especializadas. Dessa forma, a parceria fortalece tanto o combate quanto a recuperação das comunidades atingidas pelo fogo”, disse o capitão.