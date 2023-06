SPMAR entrega cobertores para Suzano

A SPMAR deu continuidade a sua Campanha Inverno Solidário 2023 e realizou mais uma etapa de doações Dessa vez, um lote de 50 cobertores foram repassados para os Fundos Sociais de Solidariedade (FSS) na cidade de Suzano.

Os cobertores entregues são frutos da reciclagem de uniformes usados pela equipe de operação dos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas,

Primeira-dama de Suzano e presidente do FSS, Larissa Ashiuchi recebeu a doação de 50 cobertores acompanhada da diretora do FSS, Beatriz Leite: “Sem dúvidas estamos muito felizes com esta entrega que chegou em um momento oportuno para nós, tendo em vista que à Campanha do Agasalho está em vigência. Agradeço a SPMar, uma parceira de longa data, atenta às nossas iniciativas e disposta em contribuir. Nossa maior alegria é atender aos pedidos da população, ter parceiros para isso é fundamental e, principalmente, gratificante”, ressaltou Larissa.

Reciclagem com propósito - Pensando em dar um destino mais eficiente aos seus resíduos, a concessionária SPMAR iniciou há três anos o processo de reciclagem, para que seus uniformes fossem transformados em cobertores novos e pudessem ter uma sobrevida útil. Em média, cada quilo de uniforme reciclado vira um cobertor.

Em 2023 as doações já beneficiaram as cidades de Embu das Artes, Itapecerica da Serra, Mauá e Santo Andre. A Campanha também recebe doações de cobertores, roupas e agasalhos novos para que possam ser repassados a quem mais precisa.

Quem quiser contribuir, encontra os postos de coletas de roupas e cobertores nas bases dos SAUs (Serviços de Atendimento ao Usuário) do Rodoanel, localizados nos km 41, 68, 102 e 121.

A expectativa da SPMAR é atender as 11 cidades ao entorno da área de concessão do Rodoanel. A ação conta com apoio da ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo).

SPMAR - A Concessionária SPMAR atua na administração dos Trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas, sendo responsável pela gestão de 76% do Rodoanel Metropolitano de São Paulo em operação.

Trecho Sul - do km 30 ao km 86 do Rodoanel Mario Covas, liga os Trechos Leste e Oeste do Rodoanel. O Trecho Sul tem acesso pelas rodovias Régis Bittencourt (entroncamento com o Trecho Oeste) no km 30; Imigrantes no km 70 e Anchieta no km 75, além da Av. Papa João XXIII, em Mauá, no km 86.

Trecho Leste - do km 86 ao km 130 do Rodoanel Mario Covas, liga os Trecho Sul à Rodovia Presidente Dutra. O Trecho Leste tem acesso pela via de ligação com a Av. Papa João XXIII, em Mauá, no km 86; pela Rodovia Henrique Eróles - SP066 (km 115, em Suzano); pela Rodovia Ayrton Senna - SP070 (km 124 em Itaquaquecetuba) e pela Rodovia Presidente Dutra - BR116 (km 130 em Arujá).