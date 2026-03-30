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Jornal Diário de Suzano - 29/03/2026
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Cidades

SPMar participa do aniversário de Poá com Posto Itinerante de Atendimento

Moradores conheceram mais sobre a obra do Complexo Viário do Alto Tietê com vídeos interativos, mapas e outros materiais

30 março 2026 - 18h38Por da Reportagem Local
SPMar participou do Poá Fest com informações sobre a obra do Complexo Viário do Alto TietêSPMar participou do Poá Fest com informações sobre a obra do Complexo Viário do Alto Tietê - (Foto: Divulgação)

Em celebração aos 77 anos da cidade de Poá, a concessionária SPMAR esteve presente no evento Poá Fest com o Posto Itinerante de Atendimento, na última sexta-feira (27). O município integra o conjunto de obras do Complexo Viário do Alto Tietê, que conecta o Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas, e beneficiará mais 1,6 milhão de pessoas na região.

Para aproximar a população do empreendimento, a ação atingiu os moradores que chegaram à festividade com materiais informativos e plantão de dúvidas. Os interessados conheceram mais sobre a obra com vídeos interativos, mapas e materiais que destacam a importância da intervenção nas vias urbanas locais. 

De acordo com o coordenador de comunicação da SPMAR, Fábio Loiola, a participação do Posto Itinerante nos eventos regionais aproxima a comunidade de uma forma bastante positiva. “Tivemos uma oportunidade valiosa no Poá Fest, queremos que o cidadão faça parte dessa transformação, entendendo cada fase da obra e os benefícios diretos que o Complexo Viário do Alto Tietê trará para a região”, destaca.

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