SPMAR prevê 1,8 milhão de veículos na semana entre Natal e Ano Novo

A SPMAR, concessionária responsável pelos Trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas, espera receber entre os dias 22/12 e 01/01 mais de 1,8 milhão de veículos nos dois trechos de sua operação.

A concessionária está preparando a operação Natal entre os dias 22/12 e 26/12. Nesse período são esperados mais de 815.41 mil veículos nos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas, sendo 570.787 mil pelo trecho Sul e 244.623 mil pelo trecho Leste.



Melhores Horários:

22/12 – antes das 6h, após as 20h

23/12 – antes das 9h, após as 20h

24/12 – antes das 10h, após as 21h

25/12 – antes das 10h, após as 20h

26/12 - antes das 6h, após as 20h



Já no último feriado de 2025, a virada de Ano Novo, promete um movimento intenso nos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas. Entre os dias 29/12 e 01/01, a previsão da concessionária SPMAR é que circulem 1 milhão de veículos, sendo 700.473 mil no Trecho Sul e 300.203 mil no Trecho Leste, grande parte do fluxo seguindo em direção ao litoral.



Melhores Horários:

29/12 – antes das 6h, após as 20h

30/12 – antes das 9h, após as 20h

31/12 – antes das 10h, após as 21h

01/12 – antes das 6h, após as 20h



Segundo a SPMAR, revisão é essencial e uma boa viagem começa muito antes de pegar a estrada. Por isso, é fundamental tirar um tempo para uma revisão do veículo, a fim de checar as condições de pneus, freios, faróis, lanternas, palhetas dos limpadores de para-brisa, níveis do reservatório de água e óleo do motor.



Outro ponto importante é a atenção ao combustível durante o percurso para não ficar no meio do caminho devido a pane seca, considerada uma infração média pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), com multa e adição de 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Se a ideia for economizar no combustível, o melhor a fazer é andar com o veiculo calibrado, viajar levando só o essencial para o carro ficar mais leve e evitar os horários de pico, quando há maior chance de encontrar congestionamento.

Ótima opção de trajeto ao litoral - Desde a inauguração, os trechos Sul e Leste – tornaram-se uma ótima opção de trajeto para diversos motoristas que estão na região da Grande São Paulo e querem acessar as estradas de forma mais rápida, ganhando tempo, além de economizar combustível.

Pelo Rodoanel é possível evitar os congestionamentos e semáforos das vias municipais, vantagem percebida tanto para aqueles que vêm de outras estradas que desembocam no município, quanto para os que precisam atravessar a Região Metropolitana de São Paulo para iniciar a sua viagem.





Para quem sai de Osasco, Carapicuíba, Granja Vianna/Cotia, Alphaville/Barueri, Zona Oeste de São Paulo (Butantã, Pinheiros, Jaguaré, Vila Leopoldina, Perus, Pirituba, Rio Pequeno, entre outros) – pode utilizar os Trechos Oeste e Sul do Rodoanel com acesso pelas rodovias Anhanguera, dos Bandeirantes, Castelo Branco ou Raposo Tavares.



Para o motorista que sai de Embu, Taboão da Serra, Itapecerica da Serra, Zona Sul de São Paulo (Vila Sônia, Vila Andrade, Morumbi, Campo Limpo, Capão Redondo, Jardim São Luiz, entre outros) – pode usar o Trecho Sul do Rodoanel com acesso pela Rodovia Régis Bittencourt.



Quem estiver nas cidades do ABC e Zona Leste de São Paulo (Itaim Paulista, Itaquera, São Matheus, Parque do Carmo, São Miguel, Sapopemba, entre outros) pode usar o Trecho Sul do Rodoanel com acesso pelo Complexo Jacu Pêssego/ Avenida Papa João XXII em Mauá.



Para o motorista que sai de Mogi das Cruzes, Suzano, Itaquaquecetuba, Poá, Guarulhos, Arujá, Ferraz de Vasconcelos em direção ao litoral sul, pode usar o Trecho Leste do Rodoanel com acesso no km 205 da Rodovia Presidente Dutra, no km 36 da Ayrton Senna ou pela Rodovia Henrique Eróles (SP066).



Atendimento ao Motorista



O motorista que tiver alguma dúvida ou precisar de atendimento na via pode entrar em contato com a SPMAR pelo telefone 0800 774 88 77 ou por meio dos 192 telefones de emergências situados a cada quilômetro da rodovia. Estes serviços são gratuitos e com funcionamento ininterrupto. Os usuários do Rodoanel também contam com quatro unidades do SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário), localizados nos quilômetros 41, 68, 102 e 121 para fazer uma pausa em sua viagem ou solicitar algum tipo de informação ou atendimento. Os locais estão equipados com banheiros, fraldários e sala de espera com água.



Cargas Especiais



No período de 23 de dezembro de 2025 a 02 de janeiro de 2026 os veículos pesados com carga excedente ou carga especial não poderão circular nos trechos Sul e Leste do Rodoanel.