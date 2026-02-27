SPMAR reforça cuidados com animais domésticos nas áreas do Complexo Viário do Alto Tietê

Com o tema “Cuidar bem dos animais é uma responsabilidade de todos”, a concessionária SPMAR lança uma campanha de sensibilização voltada à causa animal, com o objetivo de garantir a segurança viária e o bem-estar da fauna no entorno das obras do Complexo Viário do Alto Tietê. O Programa de Conservação de Fauna busca engajar motoristas e comunidades locais em práticas de proteção animal.

O material destaca riscos importantes para quem trafega pelo Rodoanel, como o hábito de alimentar animais nas proximidades da rodovia — prática que compromete a saúde dos bichos, aumenta o risco de zoonoses (doenças entre humanos e animais) e atrai-os para a pista, elevando a possibilidade de atropelamentos e acidentes. “Precisamos ter consciência dos riscos que expomos aos animais. Alimentá-los à beira da rodovia, por exemplo, pode atraí-los para próximo da pista e colocá-los em perigo”, explica Mayra Turi, analista de meio ambiente da SPMAR.

A campanha também reforça o cumprimento da Lei Federal nº 14.064/20, que trata do crime de maus-tratos e abandono de animais, com penas que incluem reclusão de 2 a 5 anos, multa e perda do direito de guarda.

Ao integrar desenvolvimento urbano e responsabilidade ambiental, o Complexo Viário do Alto Tietê avança não apenas em infraestrutura, mas também na construção de uma cultura de cuidado e respeito à vida. “Acreditamos que uma rodovia inteligente é aquela que opera em harmonia com a natureza. Convidamos os motoristas a serem nossos parceiros nessa jornada, garantindo que cada trajeto seja sinônimo de segurança para as pessoas e de preservação para a nossa fauna”, completa Mayra.

Para ampliar o alcance, a equipe socioambiental da SPMAR realiza ações em equipamentos públicos dos municípios, como UBSs, escolas, parques e CRAS, além de campanhas nas redes sociais. No Posto Itinerante de Atendimento, na rotatória de Poá, motoristas recebem panfletos educativos e podem esclarecer dúvidas diretamente com as equipes de comunicação.