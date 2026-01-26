Stalker persegue mulher e diz que foi a mando do "Espírito Santo", em Suzano

Um homem de 58 anos foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher de Suzano, na última sexta-feira (23), após ser identificado como um stalker, ou perseguidor, pela Polícia Militar. Segundo os policiais, o homem disse que no ano de 2019 recebeu uma mensagem do Espírito Santo enquanto frequentava uma igreja, afirmando que ele estava destinado à vítima.

Os agentes foram acionados para atender uma ocorrência de ameaça na Rua José Cardoso Xavier, bairro Jardim Cacique. A vítima, uma mulher de 41 anos, informou que o homem a perseguia há mais de três anos, pessoalmente, anos por meio de cartas e redes sociais.

As abordagens continham cunho sexual e afirmações de que “ela seria dele de qualquer maneira”. A insistência do acusado levou a vítima a registrar vários boletins de ocorrência e, na sexta-feira, decidiu acionar a Polícia Militar após receber mais uma carta com o mesmo teor, entregue por um homem que usava máscara.

A ocorrência foi apresentada na delegacia de Defesa da Mulher de Suzano, onde foi elaborado um boletim de ocorrência de natureza perseguição. A vítima solicitou medida cautelar, que foi concedida. Já o autor será investigado no decorrer do inquérito que foi instaurado.

Em casos de perseguição ou conhecimento de alguém que esteja sendo perseguido, a Polícia Militar orienta à população a acionar o 190.