Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 26 de janeiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 25/01/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Stalker persegue mulher e diz que foi a mando do "Espírito Santo", em Suzano

Segundo o perseguidor, ele tinha recebido uma mensagem do Espírito Santo afirmando que ele estava destinado à vítima

26 janeiro 2026 - 12h43Por da Reportagem Local
Stalker de Suzano persegue mulher em nome do Espírito SantoStalker de Suzano persegue mulher em nome do Espírito Santo - (Foto: Divulgação )

Um homem de 58 anos foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher de Suzano, na última sexta-feira (23), após ser identificado como um stalker, ou perseguidor, pela Polícia Militar. Segundo os policiais, o homem disse que no ano de 2019 recebeu uma mensagem do Espírito Santo enquanto frequentava uma igreja, afirmando que ele estava destinado à vítima.

Os agentes foram acionados para atender uma ocorrência de ameaça na Rua José Cardoso Xavier, bairro Jardim Cacique. A vítima, uma mulher de 41 anos, informou que o homem a perseguia há mais de três anos, pessoalmente, anos por meio de cartas e redes sociais.

As abordagens continham cunho sexual e afirmações de que “ela seria dele de qualquer maneira”. A insistência do acusado levou a vítima a registrar vários boletins de ocorrência e, na sexta-feira, decidiu acionar a Polícia Militar após receber mais uma carta com o mesmo teor, entregue por um homem que usava máscara.

A ocorrência foi apresentada na delegacia de Defesa da Mulher de Suzano, onde foi elaborado um boletim de ocorrência de natureza perseguição. A vítima solicitou medida cautelar, que foi concedida. Já o autor será investigado no decorrer do inquérito que foi instaurado.

Em casos de perseguição ou conhecimento de alguém que esteja sendo perseguido, a Polícia Militar orienta à população a acionar o 190.

Deixe seu Comentário

Leia Também

OAB Suzano realiza 1&ordm; Simpósio de Direito Previdenciário com grande participação da advocacia
Suzano

OAB Suzano realiza 1º Simpósio de Direito Previdenciário com grande participação da advocacia

Opereta se prepara para o segundo ano do Bloco da Lira Elétrica no carnaval
Poá

Opereta se prepara para o segundo ano do Bloco da Lira Elétrica no carnaval

Mercado financeiro reduz para 4% projeção de inflação para 2026
Economia

Mercado financeiro reduz para 4% projeção de inflação para 2026

Carreta quebra e causa 3 quilômetros de trânsito na rodovia Mogi-Salesópolis
Trânsito

Carreta quebra e causa 3 quilômetros de trânsito na rodovia Mogi-Salesópolis

Rodoanel deixa Suzano na vitrine de investimentos, avalia secretário
Cidades

Rodoanel deixa Suzano na vitrine de investimentos, avalia secretário

Negociação para mudança de endereço do INSS trava e se arrasta há três anos
Cidades

Negociação para mudança de endereço do INSS trava e se arrasta há três anos