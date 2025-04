'Sujeito de Sorte - uma homenagem a Belchior' revive obra do cantor, em Suzano

Na próxima quarta-feira, dia 30/04, data que marca os 8 anos do falecimento do icônico cantor cearense Belchior, o projeto “Sujeito de Sorte - Uma homenagem a Belchior”, realiza, em apresentação única, o repertório do artista na Associação Cultural Beija-flor, em Suzano.

Formado por Clayton Belchior (voz e violão), Vitor Barros (Banjo e gaita), Helder Vinhola (contrabaixo) e Fábio Carrara (bateria e percussão), o espetáculo homenageia o grande mestre da poesia musicada, das letras cortantes e certeiras, da incrível capacidade de emocionar e fazer refletir.

Marcando seu tempo com canções como “Apenas um rapaz latino americano”, “A palo seco”, “Alucinação”, “Coração Selvagem” e tantas outras músicas que estão no imaginário brasileiro, Belchior deixou em 2017 uma legião de fãs e admiradores. Dono de uma obra vasta e extremamente relevante, registrou na história sua sagacidade e genialidade através de músicas e letras "cortantes", com a originalidade e emoção.