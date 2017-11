Suspensão de CNH por seis meses preocupa população de Suzano

Os motoristas e taxistas suzanenses avaliam como necessário e preocupante a nova regra em que o condutor que estourar 20 pontos em multas de trânsito perderá a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), por no mínimo seis meses. Isso porque eles acreditam que o número de acidentes cairia devido a maior prudência dos motoristas, além de ressaltarem que a perda da habilitação causaria problemas no cotidiano e até mesmo no trabalho.

A nova regra começou a valer na quarta-feira (1). Antes, o limite mínimo era de apenas um mês. O tempo máximo continua de 12 meses. De acordo com o taxista Sebastião Clementino da Silva, a medida vai conscientizar o comportamento dos motoristas no trânsito. A exemplo dele, que nunca deixou os pontos da carteira estourar. "Nunca perdi minha habilitação. O máximo que cheguei a ficar foi com oito pontos. Os condutores vão ficar mais prudentes e vão trafegar no limite do que é permitido nas ruas e avenidas", explicou.

Já o taxista Isaias Xavier disse que a regra vai interferir no trabalho. "Experiência de ficar sem habilitação eu já tenho. Trabalhava com caminhão e tive que ficar parado por seis meses depois que estourou o número de pontos. Tinha uma moto, que levei ao conserto e o mecânico para testar ela, dava volta no quarteirão. Porém, não sabia que tinha radar e as multas chegaram. Pouco ponto para multas que são altas".

Por outro lado, a motorista Tatiane Gomes falou que tomará mais cuidado daqui para frente para não atingir o número de perder a habilitação. "Tenho certeza que não só eu, mas todos os condutores irão se conscientizar mais em relação ao trânsito. Nunca estourei e agora vou ficar mais atenta para não perder minha carteira durante meio ano".

O contador Marcos Antônio da Costa comentou que o amigo de trabalho já perdeu a habilitação por um mês e que não pretendente fazer o mesmo. "Como trabalho em várias cidades, muitas vezes corro o risco de ser multado em vagas de estacionamento e até mesmo radares espalhados pelas vias. Complicado a situação, mas vou ficar em alerta para não perder a carteira, pois dependo dela para atuar na profissão", completou.