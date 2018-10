Suzanense abre mão de parte do salário para comprar brinquedos a crianças carentes

O Dia das Crianças, comemorado no dia 12, sexta-feira, irá ser marcado por um ato de solidariedade e amor ao próximo. Ao menos, 100 crianças carentes de uma comunidade, do Miguel Badra, em Suzano, deverão ganhar brinquedos e doces, em uma confraternização realizada pelo projeto 'Alexandre Abençoado'.

O auxiliar de limpeza Emerson Alexandre Del Prado, ou mais conhecido como 'Alexandre Abençoado', absteve de parte do salário, cerca de R$ 500, para comprar alguns brinquedos. O restante foram donativos de amigos, voluntários e comerciantes da região Norte da cidade.

"Fizemos meio que um mapeamento e descobrimos esta escolinha. Lá, a maior parte são de crianças carentes, que residem numa comunidade da parte baixa do bairro. O que queremos é proporcionar para eles um momento de felicidade, diante de toda as diversidades que enfrentam", frisou.

O evento, que marcará a entrega dos brinquedos, acontecerá a partir das 11 horas desta quinta-feira (11). Na ocasião, voluntários darão uma festa, com direito a bolo, refrigerante e doces.

Alexandre, porém, frisa que este não é o único ato de solidariedade, que apesar das adversidades da vida, busca fazer à população carente. "Todos os anos, a gente (do projeto) busca arrecadar donativos. Roupas usadas, que estejam em bom uso ou alimentos, que são destinados a eles", falou.

E, mesmo com o salário de faxineiro, Alexandre dedica-se a ajudar o próximo. "Empenho um pouco do que recebo, porém, a gente sempre dá um jeito. Há pessoas que nos ajudam com o que ela pode". Àqueles que desejam ajudá-lo, em novas atos, podem entrar em contato por meio do número 94494-7188.