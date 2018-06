Suzanense, torcedor da Argentina, tem apelido de Maradona e filho chamado Messi

Apelidado de Maradona há exatamente 36 anos pela forma ofensiva que jogava futebol e principalmente devido ao cabelo comprido que usava igual ao antigo craque da Argentina, o comerciante suzanense Claudinei Evangelista da Franca colocou o nome do filho de Claudinei Messi Faria da Franca, sobrenome em homenagem ao atual melhor jogador de futebol dos "hermanos", que também está entre os três melhores do Mundo. Mesmo ainda criança, com apenas 7 anos, o menino já é fã do argentino e da seleção, além de ter um sonho de ser jogador profissional. Os dois acreditam que se o título desta Copa do Mundo não for conquistado pelo Brasil, será pela Argentina, que se classificou nesta terça-feira (26) para as oitavas de final após derrotar a Nigéria por 2 a 1.

A história ocorreu em território brasileiro, mas o enredo foi totalmente argentino. Maradona jogava bola em equipes da Zona Leste, em São Paulo, quando foi apelidado. Segundo ele, tinha cabelo comprido e características de jogo do antigo craque da seleção, como principal, o faro de gol. "Era meio esquerda, chutava com a canhota e fazia muitos gols", relembrou.

O suzanense gostou de como era chamado e desde então sonhou em colocar o nome do 1º filho de Messi. Contudo, havia uma barreira. "Não sabia se minha mulher ia aceitar, pensei que fosse brigar, então não falei nada. Ela queria que pelo menos o primeiro nome fosse igual ao meu", contou Maradona. Então ele resolveu colocar Claudinei Braier. "Foi pior, parecia nome americano", deu risada. Foi neste momento que o padrinho do menino reforçou a ideia de colocar Claudinei Messi. "Escrevi para a minha mulher e no mesmo dia ela chegou com a certidão dele com o nome. Fiquei feliz da vida. Por mais que os brasileiros tenham essa rivalidade com os argentinos, enxergo de outra forma. Sou fã de um jogador deles e da seleção também", enfatizou. Messi foi o segundo filho do casal, já que a primeira foi Maria Vitória, que atualmente tem 15 anos.

Hoje, o Messi suzanense, que arranca risadas dos colegas e das pessoas que o conhecem por meio do jeito engraçado e espontâneo de ser, também ama futebol igual ao pai. "Ele está me treinando para me tornar um craque, como foi Maradona e como é Messi. Acho legal quando estou jogando e meus amigos me chamam de um nome super respeitado no mundo do futebol", ressaltou o menino.

Questionado sobre quem seria melhor, o atacante português Cristiano Ronaldo ou Messi, ele não teve dúvida para responder. "Messi com certeza. Arma jogada e faz muitos gols, jogador completo", frisou.

Maradona e Messi ainda disseram que acreditam na conquista da Argentina no mundial. "Vai ser igual a 2014, a seleção começou mal, mas chegou até a final e foi vice-campeã", completou Maradona.