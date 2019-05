Suzanenses aprovam multa para quem jogar lixo nas ruas

Os pedestres de Suzano aprovam proposta do Senado que autoriza os municípios a multarem pessoas que jogam lixo nas ruas.

A psicóloga Carmen Barbosa diz que concorda com a medida e ressalta que as pessoas só se policiam em relação às situações de lixos nas ruas quando podem ser punidas ao praticarem a irregularidade.

"O povo só é educado quando algo afeta o bolso deles. Vejo frequentemente homens, mulheres e crianças jogando lixo nas ruas". Carmen comenta que uma possível solução para este impasse seria a realização de palestras à nível de bairro, e também em escolas, para que todos possam ser atingidos. "Com isso, uma conscientização seria feita, que é o que falta para muitos. Com a educação tem jeito", finaliza a psicóloga.

O motorista de aplicativo, Carlos Alberto, fala que é difícil ter controle de todas as pessoas que jogam lixos, diariamente, em vias públicas. Contudo, condiz com a medida elaborada por Pedro Taques e salienta: "Como dirijo frequentemente, vejo diversos motoristas que dispensam os lixos pela janela do veículo. O que falta é conscientização. Existem campanhas que buscam policiar a população, mas ainda vemos que isso não faz efeito".

O vendedor de pipoca, Geraldo Silva, comenta que por causa da prática irregular de jogar lixos nas ruas, as enchentes pioram quando o período de chuvas afeta a região. "As pessoas deveriam se preocupar mais com a cidade. Já presenciei uma situação desagradável. Vi uma mulher passar ao lado de uma lixeira e, mesmo assim, ela jogou o lixo na calçada. Quando chove a situação piora e quem sofre somos nós mesmos", reitera.

A lojista, Graziela Moreira, concorda com a medida e fala que já chegou a pegar lixos em frente à loja que trabalha, na região central de Suzano. "A população atualmente é mal educada. Vejo com frequência lixos sendo jogados nas calçadas e nas ruas". Graziela informa que uma possível solução para o problema, além da multa, seria a implantação de lixeiras em todos os pontos do município.

Uma entrevistada não concorda com o Projeto de Lei, todavia diz que vê, diariamente, pessoas que jogam lixos nos locais públicos. "Não concordo com a medida, pois tem gente que não trabalha e não tem a possibilidade de arcar com a multa", explica a autônoma, Nair da Silva. Ela fala que outra punição deveria ser atribuída a quem pratica o ato irregular e enfatiza: "As Prefeituras da região deveriam implantar mais lixeiras nas cidades e realizar projetos que estimulam a conscientização geral da população".