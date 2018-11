Suzanenses aprovam redução de assessores parlamentes na Câmara

A maioria dos suzanenses ouvidos pelo DS ontem aprova a decisão da Câmara de Suzano de dispensar 19 assessores parlamentares.

A Casa de Leis disponibilizava cinco assessores para cada gabinete, com a redução, cada vereador passa a ter quatro profissionais.

De forma unânime, todos aprovaram a decisão da Câmara, porém, muitos ainda não concordam com a quantidade de assessores que permanece. "Quatro ainda é bastante né? Acho que deveria reduzir para dois. Acredito que essa quantidade seria suficiente para atender as demandas da Câmara, mais que isso fica sobrando, aumentando as contas", conta o cobrador de ônibus Jairo Lopes, de 45 anos.

Com a diminuição de funcionários, a folha de pagamento anual passa a ter uma redução de R$ 942 mil. O dinheiro será utilizado para contratar 18 novas pessoas aprovadas no último concurso público do Legislativo.

Alguns munícipes, porém, acreditam que o dinheiro deve ser revertido para outros fins na cidade. Para isso acontecer, a Câmara teria que doar o dinheiro para o Executivo. "Seria muito bom se esse dinheiro, que ficaria sobrando caso não empregassem ninguém, fosse usado para melhorar as coisas em Suzano. Poderia investir na área de lazer e esporte, que acho bem precária", conta o vendedor Antônio Silva, de 35 anos.

Sobre o número de assessores que ficaram na Câmara, Silva acredita que a quantidade depende da demanda de trabalho. "Não tem como dizer se quatro assessores serão suficientes ou não. A quantidade tem que ser de acordo com a demanda, se eles tiverem bastante trabalho, são válidos os quatro".

Para o motorista Jeferson de Jesus, de 36 anos, a redução de assessores é um gasto a menos. Ele apoia a decisão do legislativo. "Até que enfim fizeram algo positivo. Algumas pessoas que estão lá dentro estão sobrando. Não acho que deveria ser contratados mais funcionários, o dinheiro deveria ser revertido para a população, principalmente na área de saúde", opina.