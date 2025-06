Suzanenses aproveitam Max Feffer na sexta-feira de ponto facultativo

O Parque Max Feffer foi a escolha de muitas pessoas para aproveitar o ponto facultativo desta sexta-feira (20). Com uma movimentação maior, o ambiente atrai os visitantes que querem passar um tempo em família e aproveitar o dia ensolarado. O DS foi até o parque e conversou com alguns usuários do espaço.

Para a estudante de direito, Paloma Bortoloti, a visita foi uma oportunidade de lazer com sua afilhada e seu pet. “No meu apartamento não tem muito espaço, então é bom para o meu cachorrinho liberar energia. Também vim com a minha afilhada, o lugar é grande, assim ela pode correr e brincar bastante”, comentou.

As crianças também foram o motivo da visita da dona de casa Mara Veloso, permitindo que a família descansasse enquanto os pequenos se divertiam. “O parque é bom para aproveitar o solzinho, esse tempo gostoso, e entreter as crianças. Elas tem muita energia e como durante o feriado não tem creche, é importante dar uma saída para elas se alegrarem”, disse. Mara ainda destacou outro benefício: “Minha sogra é cadeirante, então também é bom para ela, que mora em apartamento, conseguir sair um pouco e respirar”.

O feriado costuma ser uma boa oportunidade para viajar, mas a dona de casa apontou que os preços altos tornam os passeios inviáveis. “Não viajamos por causa do dinheiro, tudo muito caro, mas pelo menos meu filho veio para cá de viagem. Ele veio ver a família”.

Outro visitante de fora foi o especialista financeiro Guilherme Barbosa. Ele veio de São Paulo acompanhado do amigo Michael Soares, que é radiologista. “Morei por perto antes e frequentava bastante o parque para jogar basquete. Depois que me mudei, acabei não conseguindo vir mais, mas sempre gostei daqui”, contou Barbosa.

Michael, por sua vez, é morador de Suzano e tem tentado adotar uma rotina mais saudável. “Viemos mais para correr, algo que agora está se tornando mais frequente. Não viajei justamente para isso: praticar exercício físico”, explicou.

No entanto, há alguns pontos no parque que precisam melhorar, de acordo com Soares. “A distribuição de água e banheiros no parque deveria ser melhor. Mais para o fundo quase não tem, então as pessoas precisam voltar o caminho inteiro para conseguir matar a sede”.