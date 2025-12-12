Suzanenses calculam 29 horas sem luz e até uma semana sem água

Moradores de Suzano estão enfrentando períodos prolongados sem energia elétrica. No Jardim Cacique, são mais de 29 horas sem energia. Segundo a EDP, concessionária responsável pelo fornecimento, as fortes rajadas de vento registradas entre a madrugada de terça-feira (9) e a manhã desta quinta-feira (11) provocaram danos à rede. Além de Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos e Biritiba Mirim estão entre as cidades com maior número de ocorrências.

No Jardim Jaguari, uma moradora relatou 21 horas sem energia. Já no Jardim Chácara Mae, um munícipe relata que, desde terça-feira (9), a rede elétrica está com instabilidade.

Já no Jardim Cacique, os moradores da rua Senador Luiz Carlos Prestes estão sem energia a 29 horas. Segundo relato, uma árvore sem poda está causando curto na fiação do poste. “Entramos em contato com a EDP, mas não obtemos resultados concretos. Pedem para que nós, moradores, isolemos a área”, contou.

Em nota, a EDP informa ampliou em dez vezes o número de equipes em campo e segue mobilizada para o atendimento de mais de 3,4 mil ocorrência. “O volume de ocorrências segue aumentando, pois, novos eventos climáticos foram registrados ao longo do dia. No momento, após menos de 24 horas do evento, mais de 85% dos clientes impactados tiveram o fornecimento de energia normalizado”.

Os principais reparos estão relacionados à queda de galhos e árvores, e lançamento de objetos sobre as redes elétricas, que, segundo a companhia, demandam maior tempo de trabalho das equipes por conta da complexidade.

No Alto Tietê, uma casa foi interditada e ao menos 15 árvores e três muros caíram. As cidades de Suzano, Itaquá, Mogi, Arujá e Feraz registraram ocorrências, todas sem feridos.

“Vale destacar que, em situações com grande volume de ocorrências como esta, a EDP atua com priorização no atendimento, primeiramente a hospitais, postos de saúde, escolas, creches, serviços essenciais, casos que possam oferecer risco à vida e ocorrências com grande volume de consumidores impactados. Em alguns casos, os trabalhos são realizados em parceria com órgãos municipais, Defesa Civil, e o tempo de reparo das ocorrências varia de acordo com a dimensão dos danos em cada caso.”.

Ainda em nota, a companhia reforçou as recomendações de segurança para que a população não se aproxime de cavos partidos ou de fios caídos. “No caso de qualquer ocorrência com a rede elétrica, a EDP pode ser acionada por meio dos canais de atendimento”, finalizou.

Falta de água em Suzano se agrava e atinge pelo menos 4 bairros, afetando famílias

A falta constante de abastecimento de água traz transtornos em Suzano. Moradores de pelo menos quatro bairros, Cidade Miguel Badra, Jardim Boa Vista, Parque Astúrias e Jardim Brasil, relatam períodos prolongados sem água. No Parque Astúrias, cerca de 100 moradores são afetados diariamente, segundo um morador local. Ao todo, 11 pessoas procuraram a reportagem para denunciar o problema.

No Jardim Boa Vista e no Cidade Miguel Badra, um grupo de cinco moradores descreveu três dias sem água, do dia 28 de novembro até a madrugada do dia 1º de dezembro. “São dias sem água e sem informação. As pessoas precisaram comprar água para beber porque não tem mais nenhuma gota nas caixas. Já entramos em contato via aplicativo de mensagens, ligações e reclame aqui, não tivemos retorno”, declararam.

Já no Parque Astúrias e Jardim Brasil, os moradores relataram uma semana sem abastecimento, do dia 1º de dezembro a esta segunda-feira (8). Segundo um dos moradores, mais de 100 pessoas foram afetadas.

“Nesta semana sem água, algumas pessoas não tinham nem para beber, tem gente chorando. E não temos respostas precisas sobre retorno definitivo, é um absurdo”, comentou um residente que preferiu não se identificar.

Problema constante

Márcia Aparecida do Nascimento, de 26 anos, mora no Parque Astúrias há cerca de 1 ano e relata que a falta de água é constante. “Eles desligam a água sempre, temos só o que tem na caixa. No final de semana não posso lavar roupa, quintal... preciso economizar porque podemos ficar sem água a qualquer momento”, contou.

Ela mora com seu marido e seus dois filhos, de 10 e 3 anos. “É um descaso com o povo. Com crianças em casa querendo tomar banho. Sem água nem para fazer comida”.

Uma moradora do Cidade Boa Vista também comentou que por lá a falta de abastecimento é frequente. “As vezes falta durante o dia, já é normal. Acho que por ser alto não tem muita pressão aqui”.

Sabesp

O DS procurou a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), responsável pelo abastecimento de água na região que, em nota, informou que nos dias 6 e 7 de dezembro a Estação de Tratamento de Água (ETA) Taiaçupeba passou por manutenção emergencial, impactando o abastecimento de alguns bairros da cidade de Suzano, encontrando-se agora normalizado. “A Companhia pede desculpas pelos transtornos e está à disposição dos clientes”, finalizou.

Estação de Tratamento de Água (ETA) Taiaçupeba passou por manutenção - (Foto: Regiane Bento/Arquivo DS)