Suzanenses cobram solução sobre coreto da Praça Papa João XXIII

Os moradores do bairro do Sesc, em Suzano, cobram solução sobre o destino do coreto da Praça João XXIII, conhecida como Praça do Sesc.

No local há um morador de rua acomodado por lá, sem assistência.

A população local pede também por manutenções. Entre as principais reivindicações, está a iluminação da praça, poda das árvores e o mato alto.

O DS visitou a praça nesta semana. Durante a visita, o homem não estava no coreto, mas no local tinha colchões, cobertores, roupas espalhadas dando indícios de que alguém se abriga ali. Além da sujeira, havia pedaços de móveis quebrados, objetos e uma bicicleta no local.

Para a secretária Luciane Costa o morador do coreto não faz mal a ninguém. “Nunca vi e nem soube que ele fez mal há um frequentador da praça”, disse.

Luciana conta que o homem já se alojou na praça, por um período a Prefeitura levou ele para Assistência Social mas novamente retornou e agora na companhia de um primo.

“Ele já se alojou no coreto e é difícil tirar de lá. O problema é apenas a sujeira que ele deixa no local”, comenta. A secretária destacou que este ano ainda não houve limpeza da praça. “Faz quase três meses que não tem zeladoria. Precisam limpar para ficar mais bonito”, acrescentou.

Na visão de representante comercial Marcos Nagatani, a situação atual faz com

que o local não receba tantos frequentadores. Ele pede por limpeza na praça, especialmente para a retirada de cacos de vidro no local. “Venho esporadicamente com meu filho e neto. Aqui precisa retirar os lixos e fazer o corte dos matos”, disse.

Sobre o morador do coreto, Nagatani explica que o homem tem família próximo a rotatória do Sesc mas que não dão assistência ao rapaz. “Deveria dar uma assistência a ele e a família dele. Enquanto não fizerem nada ele vai continuar na praça”, comentou.

Prefeitura

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social informou que iria na quarta-feira (25) ao local para ofertar novamente o serviço de acolhimento ao indivíduo.

No entanto, a adesão dele precisa ser espontânea, ou seja, não pode ser compulsória de forma alguma. A Assistência também informou que ofertaria outras possibilidades, como recâmbio para cidade de origem, encaminhamento para algum programa assistencial. “A pasta esclarece ainda que não pode fornecer informações sobre acolhimento de qualquer pessoa por questões éticas e legais”.

Também foi informado pela Prefeitura que na quinta-feira (26) a equipe de manutenção e serviços urbanos realizaria a limpeza na praça.