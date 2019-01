Suzanenses estão otimistas em relação ao governo Bolsonaro

Os suzanenses estão otimistas em relação ao novo governo do Presidente Jair Messias Bolsonaro (PSL). O novo presidente realizou sua cerimônia de posse na última terça-feira (1º), se tornando o 42º presidente da república.

Segundo os entrevistados, as expectativas para a gestão de Jair Bolsonaro são positivas. De acordo com eles, os maiores problemas do País são nas áreas da educação, saúde e desemprego. Entrevistados esperam que as primeiras mudanças aconteçam ainda neste ano.

A expectativa dos suzanenses é que este seja um ano de renovação política, visando à transparência e o combate à corrupção. A população espera que Jair Messias Bolsonaro cumpra as suas promessas fazendo com que o país volte a crescer, gerando uma boa qualidade de vida para seus habitantes e movimentando a economia.

Para o vendedor de sorvetes João Antonio da Silva, o novo governo trará muitas melhorias para a população. De acordo com ele, uma das prioridades deverá ser no combate à corrupção e na continuidade da Operação 'Lava a Jato', que irão diminuir o desvio de verba pública.

O taxista Juraci Lima Magalhães espera que a economia melhore em 2019. "Tenho esperança de que a economia vai voltar a crescer, deste modo a indústria poderá lucrar mais e gerar empregos. A falta de trabalho tem sido uma das maiores dificuldades dos trabalhadores", afirma o taxista. Já para a estudante Caroline Silva, o governo não conseguirá cumprir todas as suas promessas, ela também acredita que a economia deve ser uma prioridade.

A saúde também foi muito citada entre os entrevistados. A assistente administrativa Mari de Paula espera que a situação da saúde pública melhore. "Os hospitais devem ser bem equipados e o governo deve aumentar o número de profissionais atuantes na área", afirma Mari de Paula.

O analista de sistemas Rodrigo Tadeu, de 32 anos acredita que o presidente eleito trará uma mudança radical para o país. A expectativa do analista é que a saúde, segurança e educação alcancem um novo patamar nos próximos anos. "Bolsonaro e sua equipe irão diminuir a corrupção, gerando melhora e mais investimentos nas demais áreas. A segurança deve ser prioridade no novo governo, mas segundo o presidente a educação, saúde e segurança também serão fortemente trabalhadas" finaliza Rodrigo Tadeu.