Suzanenses pedem liberação de estacionamentos para compras de fim de ano

Com as vendas de fim de ano (Black Friday, Natal e Ano Novo), o número de consumidores tende a dobrar nas principais ruas da malha Central de Suzano, a General Francisco Glicério e a Benjamim Constant. Com isso, as vagas dos estacionamentos rotativos são disputadas, principalmente as vagas que ficam próximas aos comércios.

Para os comerciantes e motoristas, a exclusividade dos estacionamentos rotativos para as vendas de fim de ano é benéfica, já que poderia fomentar ainda mais o comércio. "Seria uma medida bem interessante. A loja tem um convênio com um estacionamento aqui perto, então o cliente quando vem comprar aqui ele tem até uma hora para deixar o carro no local. Mas se o cliente conseguir para o carro na porta da loja, sem ter que pagar zona azul, seria muito melhor", conta

"Seria uma boa opção porque é muito difícil achar uma vaga no Centro nessa época do ano. Seria uma medida viável ao comércio, já que teria muito mais cliente nas lojas", conta o gerente operacional Reinaldo Alves, de 57 anos.