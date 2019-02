Suzanenses podem opinar sobre requalificação do centro em enquete virtual

A Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação de Suzano iniciou uma enquete virtual para colher a opinião da população sobre a região central da cidade, mais especificamente a rua General Francisco Glicério e o entorno. A pesquisa, intitulada “Centro Vivo – Centro Ativo”, já está disponível na página da administração municipal na Internet (www.suzano.sp.gov.br).

A previsão é de que fique no ar pelos próximos 30 dias. Ao final, serão coletados e analisados os dados de pedestres, condutores de veículos, comerciantes, consumidores e moradores que serão utilizados em ações do Poder Público, em especial no processo de elaboração do Plano de Requalificação do Centro.

A enquete conta com nove perguntas objetivas que tratam sobre fechamento da Glicério em algum período do dia, transformá-la em calçadão, retirar as vagas de estacionamento de veículos, trocar o tipo de piso das calçadas, ampliar a acessibilidade, estabelecer faixa de circulação para ciclistas, implantar espaços para jardins e árvores, padronizar a comunicação visual das fachadas e dispor de espaços de estar com bancos, lixeiras e outros mobiliários.

“A ideia é abrir um novo canal de comunicação com as pessoas que têm interesse em contribuir com ideias sobre como melhorar a mobilidade urbana na região da Glicério e traçar um olhar sobre a relação da população com o centro da cidade. É mais um instrumento para levarmos opiniões e posicionamentos para o debate sobre o assunto”, explicou o secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis José Vieira.

Os dados dessa pesquisa se juntarão aos resultados do levantamento sensorial e físico realizado pela Prefeitura de Suzano em parceria com a Brazcubas Educação, que cedeu 30 estudantes de Arquitetura e Urbanismo para o trabalho, nos últimos seis meses. O objetivo foi definir um cenário atualizado sobre a utilização do centro e avaliar a experiência de comerciantes, transeuntes e condutores de veículos, a partir de aspectos técnicos e análise do fluxo de veículos e pedestres e dos desafios da locomoção no quadrilátero central, utilizando o método “Safari Urbano”.

Esses resultados preliminares, inclusive, foram apresentados a entidades do município, como Associação Comercial e Empresarial (ACE) e Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Suzano (AEEAS). “Com esses dados e as informações da pesquisa poderemos começar os primeiros estudos que serão a base para o Plano de Requalificação do Centro que queremos construir nos próximos meses”, disse o chefe da pasta.