Suzanenses se destacam em Troféu Brasil de Sumô e garantem vagas em torneios internacionais

Atletas suzanenses se destacaram no 4º Troféu Brasil de Sumô, evento que ocorreu nos dias 15 e 16 de março (sábado e domingo), no Ginásio do Bom Retiro, no centro de São Paulo, garantindo o primeiro lugar em quatro categorias. O torneio também serviu como seletiva para duas importantes competições internacionais que vão ocorrer ainda neste ano: o Campeonato Mundial de Sumô, que acontecerá em setembro, na Tailândia, e o Campeonato Sul-Americano, previsto para maio, no Rio Grande do Sul. Ao todo, 17 lutadores da Associação Nova Central participaram das modalidades Mirim, Juvenil e Adulto.

Os atletas da Nova Central se destacaram com Enzo Bezerra e Rafaela Bezerra, campeões nas categorias Mirim B e Mirim A, respectivamente, no primeiro dia do evento. Já no domingo foi a vez das atletas Luciana Watanabe e Sanusa Chagas garantirem o primeiro lugar nas categorias Adulto (-73kg) e Adulto (-80kg).

Além dos campeões, outros atletas tiveram desempenhos de destaque, conquistando pódios e ficando entre os melhores de suas categorias. Heloisa Almeida, no Mirim B, e Jhenice Medeiros, no Adulto -60kg, garantiram o segundo lugar, enquanto Kauan Souza e Thomas Harada, ambos no Mirim B, alcançaram o terceiro lugar em suas respectivas divisões. O sucesso da equipe foi evidente, com a Nova Central ocupando o 3º lugar na contagem geral do feminino e o 4º lugar no masculino, um resultado expressivo para os representantes da região.

O evento foi decisivo para a classificação dos atletas da equipe para representar o Brasil nas competições internacionais. Luciana Watanabe e Sanusa Chagas garantiram suas vagas para o Campeonato Mundial de Sumô. Já para o Campeonato Sul-Americano, os atletas classificados foram Jhenice Medeiros, Luciana Watanabe, Sanusa Chagas e Ricardo Aoyama (Adulto -115kg).

"É com imenso orgulho que celebramos o destaque de nossos atletas de Suzano no 4º Troféu Brasil de Sumô. O excelente desempenho da equipe é um reflexo do talento, disciplina e comprometimento desses jovens atletas. O resultado obtido nas competições confirma o alto nível do esporte em nossa cidade e o potencial de nossos atletas para representar o Brasil nas grandes competições internacionais de 2025”, afirmou o secretário de Esporte e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho.