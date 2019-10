Suzanenses sugerem regularização dos 'flanelinhas'

Para reduzir o número de guardadores de carros trabalhando de forma ilegal, além de fomentar a geração de mais empregos formais em Suzano, motoristas sugerem que os chamados "flanelinhas" sejam regularizados na cidade.

A ideia é fazer com que os guardadores trabalhem da forma correta, além de impedir que alguns deles, que costumam vandalizar carros por não receberem contribuições, sejam impedidos de fazer isso.

Até para evitar que situações como essa aconteçam, a Secretaria de Segurança Cidadã de Suzano diz que os agentes da Guarda Civil Municipal são orientados a atender à população nos casos em que há abuso por parte dos flanelinhas.

Eliabe dos Santos, 35, é motorista e lida muito com os guardadores de carros. Ele vê que o cenário atual é errado e destaca que regularizar os flanelinhas é importante, tanto para gerar mais empregos formais quanto para a segurança dos próprios veículos. "A administração deveria adotar algo para ajudar eles. Acho que seria uma boa ideia (regularizar). Há três anos meu carro foi furtado no Parque Max Feffer, e o flanelinha disse que estava olhando", relata.

A regularização "ampara" os flanelinhas que, com carteira assinada, ficariam mais seguros e, com o registro, também poderiam ser responsabilizados pelo sumiço dos carros. É o que acha o mecânico industrial Eder Cassiano de Souza, 40. "Você não sabe quem está no lugar. Então amparados, não podem agir de má fé", sugere.

"A Prefeitura poderia ver essa situação, porque quando não damos um agrado, alguns deles querem fazer algo com o carro", completa.

Miriam Santos, 34, elogia os flanelinhas. A dona de casa gosta quando os guardadores estão nos locais em que vai. "Eles não mexem no carro, são pessoas boas. Claro que tem os que não respeitam, mas a maioria é boa", diz.