Suzanenses vão às ruas em atos de apoio a Bolsonaro e Haddad

A uma semana do segundo turno, o eleitorado suzanense se prepara para definir quem será o novo presidente do Brasil. Neste sábado (20) estão programados atos de apoio aos dois candidatos que disputam o cargo, Fernando Haddad (PT) e Jair Bolsonaro (PSL). Os eventos ocorrem durante a manhã e a tarde, na região central do município.

Em prol do petista, a organização Frente em Defesa da Democracia encabeça o ato 'Suzano com Haddad pela Democracia'. O movimento acontece a partir das 10 horas, na Praça dos Expedicionários.

Além de entidades e organizações, o evento deverá contar com o apoio dos partidos PT, PDT, PCB, PCdoB, PSB e PSOL. A expectativa é de atos semelhantes, em apoio à candidatura de Haddad, ocorram em todo o País.

De acordo com o diretório municipal do PSOL, em Suzano, o ato representa uma frente ampla pela democracia, com os apoios de partidos e também de um conjunto de lideranças, artistas e movimentos sociais que têm o objetivo resguardar a democracia.

O grupo alega que a candidatura do concorrente, Bolsonaro, apoia a ditadura militar e a violação dos direitos humanos, além de ameaçar a quebra da normalidade democrática.

Por outro lado, os apoiadores de Bolsonaro preparam duas ações para este sábado. A primeira delas, chamada de 'Adesivaço BolsoDoria', visa a distribuição de adesivos em apoio à candidatura capitão e ao candidato João Doria (PSDB), que concorre ao governo do Estado em São Paulo.

A atividade acontece das 9 às 12 horas. De acordo com o presidente do diretório municipal do PSL, Marcos Aparecido de Almeida, a concentração será na Praça Cidade das Flores.

O 'Mega Ato a favor do Brasil - PT Não' é encabeçado pelos movimentos Endireita Suzano e Suzano é Bolsonaro.

Mais tarde, a partir das 14 horas, haverá uma carreata em prol o candidato do PSL. A organização será na Avenida Mogi das Cruzes, na altura do Parque Max Feffer. Outras cidades brasileiras também planejam eventos semelhantes em apoio ao candidato, neste sábado (20).