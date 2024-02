Suzano dá inicio à vacinação contra Dengue para crianças de 10 a 11 anos

Em dia histórico, Suzano vacina a primeira criança contra a Dengue, na manhã desta terça-feira (20), em uma cerimônia simbólica no Cineteatro Wilma Bentivgna, no centro da cidade.

A aplicação foi acompanhada de perto pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL), o secretário de Saúde, Pedro Ishi (PL), o diretor médico da secretaria de Saúde, Diego Alves Ferreira e vereadores representados pelo presidente da Câmara Joaquim Rosa (PL).

Arthur Bodê de França, de 11 anos, foi a primeira criança a receber 1 ª dose da vacina. Ele estava acompanhado da mãe, avó e irmãos. Arthur não demonstrou medo apesar de parecer apreensivo. Após o fim da aplicação ele deu “joinha” para a imprensa.

Ao todo a cidade recebeu 8.409 doses da vacina que serão distribuídas entre os 24 postos de rede municipal para as crianças de 10 a 11 anos. A campanha será realizada até sexta-feira (23/02), das 8 às 16 horas. Se for necessário, a cidade prorroga a campanha até a próxima semana.

As crianças devem estar acompanhadas de um responsável que deverá apresentar documento pessoal, comprovante de residência de Suzano, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e caderneta de vacinação, se tiver. A vacina é dividida em duas doses e após 90 dias o público deve retornar para a próxima.

Para as crianças que não poderão ir até o local. Os responsáveis devem procurar a UBS mais próxima para que uma equipe vá até a casa aplicar o imunizante.

O público-alvo, dos 10 a 11 anos, foi selecionado pelo Ministério da Saúde (MS) devido ao maior índice de complicações ao serem infectados pelo mosquito.

“Seguimos as orientações do MS. Conforme a entrega dos novos lotes será definido um novo público-alvo e novas datas da vacinação”, explicou o secretário da Saúde.

Suzano decretou na semana passada “Estado de Emergência e Alerta Epidemiológico”, em razão dos casos de dengue na cidade. Esse alarme facilitou para adotar todas as medidas necessárias para contenção da proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença

De acordo com o documento, a normativa foi necessária em razão do alto número de pessoas infectadas no município. Desde 1º de janeiro, Suzano chegou a 477 casos positivos.

“Em janeiro os números positivos estavam altos. Agora deu uma estabilizada e se continuar assim a cidade sairá do estado de emergência”, pontuou o prefeito.

Ashiuchi enfatiza que esse é o primeiro lote da vacina e que a cidade está preparada para receber mais imunizantes. “Se for preciso vamos realizar uma virada da vacina para atingir o maior público possível”, disse.

Quem não pode tomar?

• Não pode ter contraído dengue nos últimos seis meses;

• Não pode ter apresentado doença febril aguda nas últimas 24 horas;

• Meninas de 11 anos que já tiveram menarca (primeira menstruação) precisam informar a data do último fluxo;

• Não podem se vacinar crianças imunodeprimidas que tenham HIV sem tratamento, que passam por quimioterapia e/ou que fazem uso de medicamentos imunobiológicos.