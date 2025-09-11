Suzano abre 108 vagas de trabalho para obra do Complexo do Rodoanel

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego está com 956 vagas de trabalho abertas, distribuídas em 127 profissões. Destas, 108 são destinadas à obra do Complexo Viário do Alto Tietê, que prevê a construção de novas alças no Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21) na cidade. As oportunidades são divulgadas por meio do programa “Suzano Mais Emprego” (suzanomaisemprego.com.br).

As vagas abertas para os serviços no anel viário envolvem ajudante geral (88), carpinteiro (10) e armador de ferragens (10). A exigência para cada uma das três funções é de que o candidato tenha pelo menos ensino fundamental. A expectativa é de que o futuro recrutamento marque o início oficial da obra, confirmada em março deste ano. Segundo o governo estadual, ao longo dos próximos anos devem ser gerados cerca de 3 mil empregos diretos e indiretos.

Para participar do processo de seleção, os interessados devem acessar o site suzanomaisemprego.com.br, realizar o cadastro gratuito e se candidatar às vagas escolhidas. O mesmo vale para as demais. Além das oportunidades para a obra do Rodoanel, também há oportunidades para consultor de vendas, técnico de cabeamento, auxiliar de produção, auxiliar de torcedeira, armador de estrutura em concreto, consultor, eletricista de baixa-tensão e operador de telemarketing.

“Proporcionar oportunidades de emprego e formas de gerar renda é o nosso compromisso. Essas 965 vagas refletem nosso esforço em ampliar o acesso ao mercado de trabalho. E agora mais ainda com as mais de cem oportunidades para a obra das alças do Rodoanel, que vão impactar muito o desenvolvimento da nossa cidade e do Alto Tietê, um grande marco que se tornará realidade nos próximos anos”, destacou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz.