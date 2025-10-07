Suzano abre 12ª Mostra de Referências Teatrais nesta quarta-feira

A Secretaria Municipal de Cultura abre nesta quarta-feira (08/10) a programação da 12ª Mostra de Referências Teatrais, que traz para a cidade 24 atividades entre 8 e 29 de outubro, com apresentações e oficinas em sete espaços diferentes, incluindo os equipamentos culturais da cidade e a Escola do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), na rua Inácio García, 321, no bairro Cidade Edson.

É recomendado chegar uma hora antes dos horários das peças para retirada dos ingressos quando as apresentações forem no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré (rua General Francisco Glicério, 1.354 - Centro) e no auditório Orlando Digenova (rua Benjamin Constant, 682 - Centro).

O primeiro espetáculo da edição deste ano é o “Ápeiron”, do grupo Setes Cia. de Dança, com classificação livre, que acontecerá às 10 e às 14 horas, no Armando de Ré. A peça convida o público a refletir sobre as possibilidades da existência, explorando o corpo como uma ponte entre a matéria e o infinito.

No dia seguinte, quinta-feira (09/10), às 20 horas, também no Armando de Ré, com classificação de 12 anos, acontece a cerimônia de abertura oficial com autoridades e o espetáculo “7 pisos”, do grupo Folias D’Arte, que é inspirada em um conto de Dino Buzzati. Já na sexta-feira (10/10), às 20 horas, no Centro Cultural Colorado Monteiro Lobato (rua Domingos Vitorino, 68 - Jardim Cacique) chega para a mostra, com classificação livre, a peça “A Páscoa em Mim”, do grupo Troupe Parabolandos, que convida o público a olhar com carinho para os tropeços da fé e a beleza do improviso.

A programação da primeira semana se encerra no sábado (11/04), às 14 horas, com o espetáculo Neurastenia, do grupo Trupe de Festim, que acontece no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador), com classificação livre. A peça trata dos conflitos humanos, dos relacionamentos e da falta de diálogo. Já no domingo (12/10), também no Max Feffer, começa a segunda semana de atividades com a atração “Tempo de Brincantes”, do grupo Ballet da Cidade de Suzano, com classificação livre, que celebra o brincar como um elo atemporal entre gerações.

Na terça-feira seguinte (14/10), a programação segue com o espetáculo “Lendas, Mitos e Meio Ambiente”, de Davi Gonçalves, que ocorre às 14 horas na Biblioteca Municipal Profª Maria Elisa de Azevedo Cintra (rua Benjamin Constant, 682 - Centro), com classificação livre, que fala sobre a necessidade de proteção do meio ambiente. Já na quarta-feira (15/10), às 20 horas, o Centro de Artes e Esportes Unificado Alberto de Souza Candido (CEU), situado no Jardim Gardênia Azul (rua Teruo Nishikawa, 570), com classificação livre, recebe o espetáculo “Este é o Seu Problema”, do grupo Coletivo do Absurdo, que traz uma reflexão sobre as agruras da vida feita por um homem na sua passagem de tempo e espera.

Durante três dias, quinta-feira, sexta-feira e sábado (16,17 e 18/10), será ofertado, das 14 às 16 horas, no auditório Orlando Digenova, o workshop “Conceitos Básicos de Som e Iluminação para Teatro e Shows”, de Valdemir Pereira e Carlos Rei, com classificação de 16 anos.

Na quinta-feira (16/10), às 20 horas, no Armando de Ré, acontece o espetáculo “Véi Mané (Ou De Quando Abri os Olhos)”, do grupo Cia. do Escândalo, de classificação livre, que aborda o processo de migração forçada dentro do Brasil. Na sexta-feira (17/10), às 10 horas, também no Armando de Ré, é a vez do espetáculo “Vovô”, do grupo Cia. Truks (AL), de classificação livre, que trata do tema da imigração.

Ainda na sexta-feira, às 16 horas, ocorre na Escola Senai, de classificação livre, o espetáculo “Aí Se Eu Ganho Esse Trocado”, do grupo Cia. Griô de Teatro, que transita pelo humor para fazer a plateia refletir sobre as relações humanas.

O fim de semana seguinte começa com atrações no sábado (18/10), às 14 horas, no Parque Max Feffer, quando acontece o espetáculo “Só Risos”, do grupo Cia. Zani, de classificação livre, que traz a arte circense para o palco. Já no domingo (19/10), também no Max Feffer, chega para o evento a peça “Dou Nada!”, do grupo Laboratório de Manipulação, de classificação livre, às 11 horas, que encena a disputa de dois homens pelo amor da mesma mulher.

Na terça-feira (21/10), é a vez do espetáculo “Das Histórias Fantásticas que Deveríamos Contar para as Crianças”, do grupo Teatro da Neura, de classificação livre, que acontece às 10 horas no CEU Gardênia, onde será mostrada uma história misteriosa e encantadora para crianças. Na quarta-feira (22/10), às 20 horas, ocorre no Armando de Ré, para maiores de 12 anos, o espetáculo “Bausch”, do grupo Laudy Santos, que convida o público para mergulhar no universo da dança.

Já na quinta-feira (23/10), às 20 horas, é a vez da peça “Du Petit Chien”, do grupo Ogato Gago, no Centro Cultural Colorado, que se apresenta para maiores de 14 anos, numa atração que mostra as angústias de uma adolescente que foi violentada.

A sexta-feira (24/10) traz duas atrações para o público. A primeira, de classificação livre, acontece às 14 horas, no Centro Cultural Casa Branca, com a peça Tropeços e Acertos, do grupo Cia. Circo Rolante, de classificação livre, que mostra as habilidades de uma dupla de palhaços. A segunda, para maiores de 16 anos, é a ação formativa “Mostra de cenas: A preparação do ator e a psicologia da personagem”, do grupo Tuane Vieira e Cibele Zucchi, que acontece no Moriconi entre 19 e 22 horas.

No sábado (25/10), às 20 horas, no Armando de Ré, ocorre o espetáculo “Pessoa”, do grupo Cia. Expressa de Theatro, para maiores de 14 anos, que revela a intimidade do escritor português Fernando Pessoa. Já no domingo (26/10), às 11 horas, acontece no Parque Max Feffer, o espetáculo “Tropeços e Acertos”, do grupo Cia. Circo Rolante, com classificação livre.

A última semana de atividades começa na segunda-feira (27/10), às 14 horas, no Armando de Ré, com a oficina “O Som das Coisas: Música com Materiais Recicláveis”, do grupo Os Geraldos, para maiores de 14 anos. No mesmo dia, às 19 horas, no CEU Gardênia, acontece o espetáculo “Pingo City”, do grupo Cia. Elizandra Depp, para maiores de 12 anos, que traz uma história que mistura ação, comédia e aventura, com personagens coloridos e situações absurdas.

Na terça-feira (28/10), às 20 horas, no Armando de Ré, será apresentada a peça “Parará - um reino pela música”, do grupo Os Geraldos, de classificação livre, que mostra como a música e a alegria transformam a jornada de uma princesa. Por fim, na quarta-feira (29/10), a programação se encerra com o espetáculo Tropeços e Acertos, da Cia. Circo Rolante, que acontece às 10 e 14 horas no Armando de Ré, com classificação livre, que traz as habilidades de uma dupla de palhaços.

O secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, afirmou que a mostra levará a arte do teatro para a população dos quatro cantos da cidade. “Ao longo de todo este mês de outubro, proporcionaremos grandes espetáculos nos nossos equipamentos culturais. É uma ótima oportunidade para os moradores terem acesso a atrações de alto nível e se encantarem com as interpretações. Temos certeza de que, além do entretenimento, a programação também contribuirá com a formação de novos artistas na cidade”, declarou Spitti.