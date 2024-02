Suzano abre 2.160 novos comércios em 2023; vestuários lideram

No ano de 2023, 2.160 comércios foram abertos em Suzano. Os principais que mais se destacam são as empresas de vestuários, com 125 novos negócios. Entre as áreas de destaques estão também empresas não especificadas, com 115 aberturas, seguido pelos negócios de cosméticos, que registrou 96 novos estabelecimentos.

De acordo com a Diretoria de Receitas de Suzano, o município experimentou um notável crescimento econômico no ano passado. Além disso, os comércios de bebidas também apresentaram números significativos, com 81 e 73 aberturas de empresas de ferragens e ferramentas.

Esses resultados expressivos são atribuídos, em parte, às iniciativas de fomento ao comércio promovidos pela prefeitura de Suzano. “A ideia é ainda ouvir e sentir as necessidades de quem empreende e formular políticas públicas de estímulo ao desenvolvimento. A última edição do ‘Encontro Empresarial’, reuniu cerca de 300 participantes”, afirma a Prefeitura.

O presidente da Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano, Rodrigo Guarizo, explica que a cidade de Suzano está em grande desenvolvimento nos últimos anos. “Grandes empresas vieram para a cidade, agora que as coisas estão sendo construídas. Então isso ajuda bastante na questão da melhoria aqui na cidade”, finaliza.