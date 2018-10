Suzano abre 50 vagas para Curso Preparatório para o Mercado de Trabalho

O projeto Suzano Mais Emprego está com inscrições abertas para o Curso Preparatório para o Mercado de Trabalho. Ao todo, são disponibilizadas 50 vagas, que podem ser preenchidas no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), localizado nas dependências do Centro Unificado de Serviços, o Centrus (avenida Paulo Portela, 210 – Centro), por pessoas com 16 anos ou mais e que residam no município.

O curso, que é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, será realizado entre 24 e 26 de outubro (quarta a sexta-feira), das 9 às 12 horas, no próprio Centrus. Na oportunidade, os alunos vão receber orientação do facilitador Marcos Vieira sobre “Habilidades e Competências”, “Desenvolvimento do Currículo” e “Entrevista de Emprego”.

De acordo com o diretor de Emprego e Renda, Walter Passagli, a capacitação visa auxiliar os participantes a conquistarem o primeiro trabalho ou retornar ao mercado de trabalho. "Vamos realizar trocas de experiências e conversações. Queremos prepará-los para uma entrevista, desde a maneira de se portar até nas explicações de suas formações e qualificações", explicou.

Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, André Maurício Loducca, os participantes vão deixar a condição de desempregados para se colocarem como disponíveis e preparados para o mercado de trabalho. “Além da capacitação, os alunos terão que demonstrar dedicação para conseguirem acesso ao emprego”, conclui.

Mais informações sobre as inscrições e o curso podem ser obtidas pelo telefone (11) 4745-2264.