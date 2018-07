Suzano abre 740 vagas para aulas de hidroginástica

A Secretaria de Esportes e Lazer de Suzano abre inscrições nesta quinta-feira (19) para aulas de hidroginástica, que serão oferecidas na piscina do Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão. No total, há 740 vagas para os suzanenses que moram na região do Jardim Colorado. O início está previsto para agosto, com data ainda a ser definida.

Segundo a pasta, a piscina tem o tamanho de 8x4 metros e passa pelos últimos retoques, como, por exemplo, a instalação do aquecedor. Cada turma será formada por dez a 12 alunos. Inicialmente será oferecida uma aula por semana. Às segundas-feiras será no período da tarde; de terça a sexta-feira, das 6 às 20 horas; e aos sábados até as 12 horas.

As inscrições estão abertas para pessoas de todas as faixas etárias. A única exigência é que residam em bairros do entorno do estádio: Jardins Colorado, Novo Colorado, Cacique, Maitê, Luela e Santa Lúcia e as Vilas Urupês, Nova Urupês, Figueira, Monte Sion, Mazza e Amorim. O interessado deve se dirigir ao próprio Suzanão, localizado na avenida Taiaçupeba, s/n, Jardim Colorado, das 8 às 17 horas, e apresentar duas fotos 3x4, cópia do RG, comprovante de residência e atestado médico (dermatológico e de natação).

“Quando começamos a fazer as inscrições para aulas no Complexo Poliesportivo Paulo Portela tivemos a dimensão da procura pela hidroginástica. Assim, começamos a repensar o quadro para que fosse possível dar uma atenção maior a todos. Reestruturamos e conseguimos essas novas vagas”, conta o secretário de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Júnior. As inscrições ocorrerão por ordem de chegada.

Revitalização

A implantação da piscina do Suzanão faz parte de uma grande revitalização que o local recebeu no primeiro semestre deste ano. O estádio tem academia ao ar livre, campo de futebol e espaço para salto em altura, salto em distância e arremesso de peso. Além disso, é o único da região com pista de atletismo oficial, para caminhadas e corridas, com provas que vão de 100 a 10 mil metros. O Suzanão recebe diversas competições, inclusive de nível internacional. Também sedia aulas gratuitas de zumba, jiu jitsu, karatê e Lian Gong. A pista fica aberta para treinos e caminhadas das 6 às 20 horas.