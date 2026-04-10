Suzano abre cadastro para campanha de vacinação V4 e V10 destinada a cães e gatos

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, abriu o cadastro para a campanha de vacinação V4 e V10 destinada a cães e gatos do município, com oferta de 1,2 mil doses gratuitas, sendo 800 para cachorros e 400 para felinos.

A ação, realizada em parceria com o Setor de Controle de Zoonoses, da Secretaria Municipal de Saúde, é voltada a famílias de baixa renda com Cadastro Único ativo e beneficiárias do programa Bolsa Família, e prevê atendimento mediante agendamento prévio, com datas e horários a serem definidos após a validação das inscrições.

As vacinas ofertadas são consideradas essenciais na prevenção de doenças infecciosas em animais domésticos. A V4, indicada para gatos, protege contra enfermidades como rinotraqueíte, calicivirose, panleucopenia e clamidiose.

Já a V10, voltada aos cães, atua na prevenção de doenças como cinomose, parvovirose, hepatite infecciosa, leptospirose, entre outras, contribuindo diretamente para a redução de riscos à saúde animal e à saúde pública.

A iniciativa é destinada exclusivamente a munícipes de baixa renda, com Cadastro Único ativo e beneficiários do programa Bolsa Família, do governo federal. A medida busca ampliar o acesso aos serviços veterinários básicos e contribuir para a prevenção de doenças entre os animais domésticos.

Os interessados devem realizar o cadastro por meio de formulário on-line, disponível no link forms.gle/K5CPMUf4DhEmCCSv7. Após a confirmação das informações, os responsáveis serão comunicados sobre o cronograma de atendimento.

As doses disponibilizadas para a campanha foram viabilizadas por meio de emenda parlamentar do vereador Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG, fortalecendo as ações do município voltadas ao cuidado com os animais.

De acordo com a pasta, a aplicação das vacinas será realizada mediante agendamento prévio, em datas e horários específicos que serão informados após a validação do cadastro. O procedimento garante a organização da demanda e o atendimento adequado aos tutores contemplados.

Para o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, a campanha amplia o acesso da população a cuidados essenciais com os animais. “Estamos falando de uma ação que garante proteção contra doenças importantes e que, muitas vezes, não são prevenidas por falta de acesso ao serviço. Ao direcionar essa campanha para famílias de baixa renda, conseguimos atuar diretamente na promoção da saúde animal e também na prevenção de zoonoses, contribuindo para o bem-estar coletivo”, pontuou.