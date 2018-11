Suzano abre cem vagas para curso com ensino à distância

A Prefeitura de Suzano está oferecendo pela primeira vez um curso com Ensino à Distância (EAD). Trata-se da capacitação “Administração do Tempo”, que pode ser encontrada em plataforma online no site oficial do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais, o Saspe (www.suzano.sp.gov.br/web/saspe), na aba “Curso à Distância”.

Neste projeto piloto, o órgão social gerido pela primeira-dama Larissa Ashiuchi abriu cem vagas, que poderão ser preenchidas nesta quinta e sexta-feira (08 e 09/11) por ordem de inscrição. O curso é destinado a pessoas com mais de 18 anos e que residem em Suzano. No ato do cadastro, serão exigidos nome completo, data de nascimento, telefone, endereço da cidade, e-mail e o número do CPF.

Ao concluir a inscrição e atendendo os requisitos, o suzanense receberá em seu e-mail o nome de usuário e senha para acessar o curso. A capacitação será oferecida entre 12 e 30 de novembro e contará com quatro módulos: “Metodologia EAD”, “Administração do Tempo: Desenvolva esta habilidade”, “Soluções e Alternativas” e “Tempo”, sendo que cada um contará com uma avaliação própria.

De acordo com a presidente do Fundo Social de Solidariedade e dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, o moodle – software em que a capacitação está hospedada – é utilizado por grandes universidades e centros educacionais do País. “Estamos utilizando uma ferramenta de fácil aprendizado e que ambienta as vídeo-aulas, as provas e os fóruns para discussão. Teremos o professor Roberto Nunes Bento acompanhando e sanando as dúvidas”, explicou.

Ao fim do curso, os participantes receberão por e-mail os certificados e serão informados sobre a data da formatura, que será presencial. “Nossa administração busca se atualizar sempre, principalmente para facilitar o acesso à formação. O curso oferecido em Ensino à Distância é inédito na prefeitura e é uma ação que venho trabalhando para colocar em prática desde quando assumi o Saspe, pois meu objetivo é ampliar os meios de capacitação. Sou formada em Sistema da Informação e quis participar de todo o processo de criação do nosso portal EAD. Estou muito feliz com o resultado”, concluiu a primeira-dama.

Mais informações sobre a capacitação podem ser obtidas pelo telefone (11) 4743-1600 ou na sede do Saspe, que fica na rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro, de segunda a sexta-feira, entre 8 e 17 horas.