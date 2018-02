Suzano abre concurso público com salário de R$ 1,7 mil e benefícios

Suzano começará a inscrever no dia 12 de março para o concurso público que irá definir 20 novos integrantes da Guarda Civil Municipal (GCM). O edital que oficializa a abertura do processo seletivo foi publicado no último sábado (17). A taxa de inscrição será de R$ 65, com possibilidade de isenção para pessoas comprovadamente desempregadas, com renda de até um salário mínimo mensal ou que sejam doadoras de sangue na cidade.

O concurso selecionará 14 homens e seis mulheres, com idade entre 18 e 35 anos, que receberão salário de R$ 1.728,40 e benefícios, como auxílio alimentação, auxílio cesta básica e vale-transporte, e cumprirão uma carga de trabalho de 40 horas semanais. Os candidatos deverão ter estatura superior a 1,65m para homens e 1,60m para mulheres e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para motocicletas e automóveis.

O processo seletivo será coordenado pela Fundação Vunesp. O período de inscrição será entre os dias 12 de março (segunda-feira) e 13 de abril (sexta-feira) e ocorrerá exclusivamente pela página da entidade na Internet (www.vunesp.com.br), onde também pode ser consultado o edital.

O concurso público será realizado em diversas etapas e a primeira está programada para 10 de junho (domingo). A prova terá 50 questões, sendo dez de conhecimentos específicos (Lei Orgânica do Município, Constituição Federal, Código Penal e outros itens). Nas etapas seguintes, serão realizados exames psicológicos e médico laboral, avaliações físicas e pesquisa social e dos antecedentes dos candidatos.

Com a futura contratação, a GCM passará a contar com 157 agentes responsáveis por proteger o patrimônio público do município. Para o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, o processo seletivo é muito importante para reforçar esse aparato. “Temos uma grande preocupação sobre a segurança pública em nossa cidade. Por isso, estamos trabalhando para não apenas reforçar o efetivo da GCM e proporcionar condições adequadas e seguras de trabalho, como também integrar esforços com a Polícia Civil e a Polícia Militar para proteger nossas famílias”, afirmou.