Suzano abre diálogo com governo estadual para fortalecer políticas públicas voltadas à juventude

O secretário municipal de Governo, Alex Santos, se reuniu na última terça-feira (03/06) com o coordenador da Juventude da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, Juliano Borges, para tratar sobre a construção de uma agenda conjunta para ampliar as ações em benefício dos jovens suzanenses. O encontro ocorreu na sede da pasta estadual, na capital paulista, e contou também com a presença do diretor da Secretaria Municipal de Governo, André Luis Bom Fim.

Durante a reunião, as autoridades discutiram temas centrais, como a criação do Conselho Municipal da Juventude em Suzano, além de estratégias para o fortalecimento da interlocução entre o município e a Coordenadoria Estadual de Políticas para a Juventude. A reunião foi considerada um marco no avanço da governança e da gestão de políticas públicas voltadas ao público jovem.

“Estamos comprometidos em ampliar as oportunidades e garantir que nossos jovens tenham voz ativa nas decisões que impactam seu futuro. A criação do Conselho Municipal da Juventude é uma prioridade e, com o apoio do governo do Estado, vamos acelerar esse processo. Foi uma reunião produtiva e promissora, que abre caminho para muitas parcerias importantes”, afirmou o secretário Alex Santos.

A visita à coordenadoria foi recebida com entusiasmo pelos representantes estaduais, que destacaram a importância de um diálogo próximo e efetivo entre os diferentes níveis de governo para que as ações cheguem com mais eficácia à ponta, onde os jovens estão. O encontro ainda abordou a construção de uma agenda municipal integrada às diretrizes estaduais, com foco em projetos educacionais, culturais, de empregabilidade e participação cidadã.

Para Alex Santos, a articulação com a Secretaria de Justiça e Cidadania representa uma oportunidade concreta de potencializar os projetos que Suzano já desenvolve. “Tivemos a oportunidade de apresentar as iniciativas que vêm sendo conduzidas em nosso município e encontramos uma grande disposição da coordenadoria em somar forças conosco. Esse alinhamento é essencial para avançarmos com políticas públicas estruturadas, planejadas e que realmente façam a diferença na vida dos jovens suzanenses”, destacou.

A reunião também sinalizou o início de um ciclo de trocas técnicas entre as equipes da prefeitura e da Secretaria de Justiça e Cidadania, com a perspectiva de capacitações, compartilhamento de boas práticas e a articulação de novos projetos em rede. A Coordenadoria Estadual da Juventude reiterou sua disposição em colaborar ativamente com o município de Suzano e contribuir com a consolidação de uma política voltada aos jovens de forma sólida, inclusiva e participativa.

Além dos debates institucionais, o momento foi de troca de experiências e reconhecimento do trabalho que já vem sendo realizado em Suzano, com foco na inclusão social, formação cidadã e desenvolvimento de oportunidades para a juventude. “Queremos que os jovens suzanenses sejam protagonistas do presente e do futuro da nossa cidade. Para isso, é fundamental ouvi-los, dialogar e construir políticas públicas com base nas suas demandas reais. Essa aproximação com o Estado é parte desse compromisso”, destacou o prefeito Pedro Ishi.